V loňské, respektive té poslední sezoně se oba celky potkaly ve čtvrtfinále poháru, které mu v názvu dominují Alpy a Jadran. Pardubičtí dlouháni po tuhých bitvách postoupili mezi nejlepší čtyři, zatímco Levice ostrouhaly. Teď se karta otočila, ovšem pro Patrioty to byl „easy job“. Splácení dluhu podtrhli stovkou navíc… Beksa poprvé v letošním Alpe Adria Cupu prohrála.

Patrioti Levice – BK JIP Pardubice 101:71 (24:23, 49:35, 82:51). Body: Abrhám 21, Juríček 17, Lacy 16, Bojanovský 13, McCallum 10, Krajčovič 8, Freeman 6, Bachan 4, Spano 2, Volárik 2, Adámik 2 - Walton 21, Vyoral 11, Šafarčík 10, Pekárek 9, Švrdlík 7, Svoboda 6, Burda 3, Janů 2, Svojanovský 2. Trojky: 16:11. Trestné hody: 12/11 – 11/8. Doskoky: 42:26. Fauly: 15:17. Diváci: 250.

V první čtvrtině to na žádný pardubický debakl nevypadalo. Ale co je prvních deset minut v basketbale… V tomto sportu může dojít k obratu za minutu. Pardubické obry držel na dostřel domácímu týmu Walton, který zaznamenal hned čtyři trojky. Problém byl v tom, že soupeř oplácel stejnou mincí. A zatímco hostům střelecký prach začal postupně vlhnout, Levice pokračovaly v přesné střelbě. Jejich rozhodující brejk se zrodil mezi 15. a 18. minutou, kdy na hřišti pálily do koše pouze ony samy. Desetibodová šňůra druhému týmu nejvyšší české soutěže svázala ruce.

„Myslím si, že jsme měli dobrý úvod, ale po nějakém prostřídání jsme zaváhali a domácí si vytvořili rozhodující náskok. Levice měly pár otevřených střel, tím se chytly a potom už dávaly i těžší střely," popisuje dění na kurtu pardubický kapitán Kamil Švrdlík.

Jeho tým dal ve druhém kvartálu pouze dvanáct bodů.

„Dostávali jsme se do problémů, když na nás Levice přitlačily v obraně, kolikrát jsme se nebyli schopni zorientovat v našich akcích. V útoku vznikal chaos a frustrace, která přenášela i na obrannou polovinu," má pivot jasno.

Aby toho nebylo málo, tak na stranu slovenského celku se přiklonilo i štěstí v podobě trojky Abrháma z vlastní poloviny hřiště zároveň se sirénou končící první poločas.

Do druhé půle vstoupili hosté s odhodláním. Zahájili ji dvěma přesným dalekonosnými pokusy, ovšem k jejich smůle domácí kontrovali. Respektive skórovali téměř z každého útoku. Pardubická díra se tak prohlubovala. Po další šňůře tentokrát 22:3 se Levice dostaly do vedení o tři desítky. Po třech hracích obdobích schytala vyhlášená pardubická obrana tolik bodů jako normálně za celý zápas. Poslední kvartál se odehrál jaksi z povinnosti.

„O přestávce jsme si řekli, že určitě nechceme prohrát tímhle stylem. V druhém poločase jsme měli nějaké náznaky, že se porveme o lepší výsledek, nebo aspoň odejdeme ze zápasu s lepším pocitem, ale závěr to úplně devalvoval. V koncovce jsme soupeři několikrát doslova darovali míč, tudíž Patrioti v úplném závěru pokořili i stobodovou hranici,“ lamentuje.

"Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Zátěž jsme chtěli rozložit mezi více hráčů, protože v sobotu máme další důležité utkání. Chtěli jsme ho odehrát mnohem líp, doufali jsme, že se třeba chytnou i jiní kluci, kteří obvykle tolik nehrávají. Jenže to se nepodařilo a vzešel z toho takový výsledek," krčí rameny Kamil Švrdlík.

Prohra o třicet vrátila Beksu na zem. Krom toho, že prohrála v trojkách (Levicím se dařilo až extrémně) zcela propadla na doskoku.

„Měli jsme problém na obranném doskoku, ani na útočném jsme moc nebyli," komentuje brutální převahu soupeře,“ Švrdlík.

Pro zajímavost Patrioti nasbírali v prvním poločase osm útočných doskoků a poměr bodů z druhých šancí činil 13:0.

A kdo že to Bekse nejvíce škodil? Králem utkání byl levický rozehrávač David Abrhám, jenž proměnil šest z deseti trojek a vysázel do pardubického koše celkem 21 bodů.

Velmi produktivní byli i pivot Viktor Juríček (17 bodů, trojky 2/3) a americký rozehrávač Davonte Lacy (16 bodů, trojky 4/8). V pardubickém dresu zářil Dantez Walton (21 bodů, trojky 5/8).