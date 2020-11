Extraliga volejbalistů začne v sobotu, ženy se na palubovky vrátí o týden později. Podmínkou návratu profesionálních soutěží jsou testy na covid-19, které musí týmy podstupovat dvakrát týdně. Všude se bude hrát bez přítomnosti diváků. Basketbalisté restartovali NBL už v pátek, kdy byly na programu tři dohrávky.

Unikátní průzkum mezi sportovci: Chceme hrát



Basketbalisté, volejbalisté a další sportovci čelili „útoku“ Iva Kaderky. O co šlo? Ve zkratce: šéf tenisového svazu vzkázal, že stačí restart fotbalu a hokeje. Ostatní sporty prý nejsou na tak profesionální úrovni, aby mohly splnit všechna nařízení a aby je to finančně nezruinovalo. Deník položil jednoduchou otázku: „Chcete v téhle době hrát?“ V reakcích 25 sportovců ze všech koutů republiky najdete zajímavé názory, ale převládá chuť nastoupit k zápasům. „Je hloupost, co Kaderka řekl,“ poznamenal Adam Zajíček, kapitán kladenských volejbalistů.