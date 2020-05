Oficiální zahájení atletické sezony v České republice je naplánováno na první červnový den. Sice z logických důvodů zpožděné, avšak tím velkolepější.

I mladí svitavští atleti se vracejí na startovní čáru. | Foto: Atletika Svitavy

Jednak se do hlavních mítinků v Plzni, na Kladně a v Kolíně zapojí přední čeští atleti, mj. Barbora Špotáková, Pavel Maslák či Tomáš Staněk, především však tento den bude patřit dětem a mládeži. A to nejen při pohledu do kalendáře. Právě pro mladé atlety, jimž v uplynulých těžkých týdnech sport scházel nejvíce, se uskuteční závody na 173 stadionech napříč celou Českou republikou!