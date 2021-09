I přes jednoznačný vývoj se utkání hrálo docela zostra, odpískáno bylo více než padesát osobních chyb a Tuři házeli třiatřicet šestek. Hosté dominovali ve všech činnostech, jasně předčili domácí pod oběma koši i na perimetru a prokázali, že se právem hlásí do boje o špici tabulky.

I bez dvojice Welsch – Bálint měli Tuři průběh zápasu jasně pod svoji kontrolou a malinko povolili teprve v závěrečném kvartálu, kdy však bylo o výsledku dávno rozhodnuto. Do té doby ničili soupeře především v obraně, nedovolili mu, aby se výrazněji prosadil, nakonec i druhého protivníka udrželi pod šedesáti body. Střelecky se zadařilo Pavlu Slezákovi, ten mimo jiné zapsal pět trojek.

Druhý prvoligový zápas a druhé přesvědčivé vítězství. Svitavští basketbalisté vletěli do nové soutěže jako velká voda. V Jihlavě, kde má svoje domácí prostředí celek BC Vysočina, vyhráli bezpečným rozdílem čtyřiatřicet bodů.

