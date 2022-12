„Do utkání s Kert Parkem jsme šli řádně motivováni a odhodlaní uspět. Na soupeře jsme doslova vlétli, ale přibrzdil nás laciný gól z dálky. Pak přišel druhý zásah soupeře, ale ani to nás nezastavilo a ve dvojnásobné přesilovce jsme snížili,“ hodnotí zápas asistent trenéra Filip Červinka. „Místo toho, abychom toho využili a srovnali, tak přišla řada individuálních chyb v pokračující přesilové hře a obdrželi jsme gól na 3:1. To byl asi rozhodující moment utkání, protože jsme na začátku druhé části soupeře na minutu zmáčkli v jeho pásmu a on opět udeřil z protiútoku,“ ohlíží se Červinka. Potom už byl zápas takřka celý v režii domácího týmu.