Branky Pardubic: 3. Zozulák, 28. Křinka, 29. Kaluža, 42. Kohoutek, 44. Kučera, 50. Kohoutek. Sestava Sokolů: Haleš, Denemark – Burian, Prix, Machatý, Zozulák, Šmíd, Ďopan, Slabý, Křinka, Kučera, Žáček, Šimák, Kaluža, Puchner, Savický, Bína, Kohoutek, Nezval, Černý

Sokoli měli tragickou první třetinu v hale Dašická. Trochu paradoxně ale vstup do zápasu domácím vyšel, hned ve třetí minutě totiž poslal do vedení své spoluhráče Martin Zozulák. Následně se ale svěřenci trenéra Štancla nechali trochu ukolébat a první třetinu prohráli 1:3. Pardubičtí si byli vědomni, že pokud takhle budou pokračovat i ve druhé třetině, tak se s vítězstvím mohou rozloučit. Dlouhou dobu se to dařilo, ale následně opět přišla chyba domácích. Chybu v obraně využil Lebeda a poslal hosty do tříbrankového vedení.

Na reakci se však dlouho nečekalo a Sokoli udeřili. Druhou brankou v sezoně snižoval Petr Křinka. O dalších třicet vteřin bylo na Dašické ještě veseleji. První bod v sezóně si totiž fantastickou ránou připsal Vojtěch Kaluža a Sokoli již byli na dostřel. Pardubice tak do třetí třetiny vstupovaly s jednobrankovým mankem, které musely smazat.

Do třetích dvaceti minut vstoupili svěřenci trenéra Štancla velmi aktivně a rázem vedli, když se prosadil Kohoutek s Kučerou. Náskok po neproměněném trestném střílení Zozuláka ještě zvýšil Kohoutek a vše již vypadalo, že je zalité sluncem. Hosté v závěru sáhli ke hře bez brankáře a jednou trefou snížili na konečných 6:5. Pardubice tak před blížícím se play down vyhrály a nálada v týmu se rozhodně musela zlepšit.

Zdroj: Sokoli Pardubice

Play down je za rohem

Livesport Superliga - play down

Sokoli Pardubice - PSG Panthers Otrokovice

hala Dašická, sobota 18.00

Pardubičtí florbalisté se opět představí v záchranářských bojích. Do nich nastoupí již tuto sobotu v domácí hale Dašická v sérii proti Otrokovicím. Ty se v tabulce nachází o místo za Pardubicemi na třinácté příčce s pětibodovu ztrátou. Sokoli tak rozhodně do série vstupují jako mírný favorit. Pro Pardubice také mluví fakt, že z posledních pěti zápasů dva vyhrály a Otrokovice nikoliv.

K této sérii se v rozhovoru pro klubový web vyjádřil i sám trenér Ladislav Štancl.

"Očekávám, že každý zápas bude hodně vyrovnaný a budou rozhodovat maličkosti. V sérii na čtyři vítězná utkání se vždy hromadí emoce a napětí z předchozích duelů, takže o náboj bude určitě postaráno, a to nejen díky dvěma vyrovnaným soubojům v základní části. Týmy hrají o udržení Superligy, což hovoří za vše," říká hlavní lodivod Sokolů.

V loňské sezoně se Pardubčtí zachráníli až v posledním zápase sezony. Letos celý klub i fanoušci chtějí, aby tomu bylo jinak. Minimálně motivace pro to, je veliká.

"Motivace zvládnout play-down v prvním kole je opravdu velká. Všichni víme, jak náročné to v loňské sezóně bylo. I to, jak byla loňská sezóna dlouhá a náročná, hrálo velkou roli v tom, jak vypadala základní část. Loňská baráž se na tom podepsala možná víc, než se předpokládalo. Volno nebylo dlouhé, letní příprava kratší a hráči neměli tolik času na odpočinek, regeneraci a následně na náročné nabírání kondice. Takže i proto bychom chtěli letošní první sérii zvládnout a uděláme pro to všechno, co je v našich silách," dodává k sérii s Otrokovicemi trenér Ladislav Štancl.