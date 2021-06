„Přípravu jsme odstartovali poměrně brzy, ve formě individuálních plánů se hráči připravovali od poloviny dubna. Po šesti týdnech nám odstartovala první společná fáze přípravy, která bude trvat do konce června. Během ní chceme samozřejmě pracovat na kondiční připravenosti, ale zároveň zařazujeme i první herní tréninky. Stejně jako vloni jdeme do herních tréninků tak brzy a zároveň v červnu odehrajeme sérii přátelských zápasů,“ vysvětlil trenér Sokolů Martin Zozulák.

„Složení kádru je nyní s největší pravděpodobností uzavřené. Bohužel jsme nakonec po sezoně napočítali větší počet odchodů, a to hlavně mezi našimi obránci, ke kterým se ještě nyní přidal Marcel Lehký, který není schopen skloubit svoje pracovní vytížení s tréninkovou zátěží. Zároveň se nám nepodařilo přivést další nové hráče, přestože jsme jich stejně jako loni oslovili relativně velké množství. Prostor tak určitě dostanou další mladíci z našeho juniorského týmu a s celou situací se prostě zvládneme poprat sami. Pozitivní je, že jsme dokázali udržet naše klíčové hráče Adama Šmída a Martina Haleše, přestože o ně byl u nás i v zahraniční zájem,“ dodal Zozulák.

V prvních přípravných duelech se Sokolům výsledkově dařilo, když zvítězili v České Lípě 11:5 (branky: Savický 3, Šmíd 3, Kučera 3, Křinka 2) a následně si poradili s dalším účastníkem superligy Black Angels 9:8 (branky: Smola 2, Žáček, Černý, Kučera, Prix, Savický, Velc, Šmíd). „Hodně se věnujeme hře na míčku a presinku, zařazujeme nové prvky do naší hry. Zatím to hodnotím velmi pozitivně, určitě jsou po nás důležité dva vyhrané zápasy, nebereme je jenom tak, že jde o přátelská utkání, ale i v této fázi je chceme vyhrávat. Čekají nás ještě dva, a to proti vinohradům a Bohemians, navíc máme spoustu kondičních. Na červenec dostanou hráči znovu individuální plány,“ upřesnil pardubický lodivod nejbližší program Sokolů.