Byl to vůbec další z lepších střeleckých tréninků Turů, jak o tom svědčí také čísla úspěšnosti: dvojky 58, trojky 47 a šestky 73 procent. Slezákem dirigovaní domácí hráči se do protivníka pustili s chutí od úvodního rozskoku, první čtvrtinu opanovali v poměru 29:7 a jasně tím ukázali, jakým směrem se tohle střetnutí bude odvíjet. A protože nepolevili ani v dalším průběhu, byl z toho nakonec triumf rozdílem pětasedmdesáti bodů, což by člověk ve druhé nejvyšší soutěži v zemi úplně nečekal, ale taková je nyní realita ve východní skupině. A protože Tuř přidali k efektivitě v útoku také dobrou práci na obranné polovině, inkasovali podruhé za sebou jen čtyřicítku (stejně jako před svátky ve Zlíně) a ve čtvrtém kvartálu dovolili Hanákům jenom pět bodů.