Start do první ligy vyšel na jedničku!

Trenér Peter Bálint zapojil do hry všech dvanáct basketbalistů, které měl k dispozici, a ti podali opravdu týmový výkon okořeněný třiceti asistencemi, jedenáct z nich se zapsalo do střeleckých statistik, čtyři dosáhli na dvouciferné body. Drtivá byla převaha Turů na doskoku, stejně jako ve všech ostatních měřitelných údajích.

Za druhé skutečnost, že i po odchodu z Kooperativa NBL basket ve městě táhne, hala se zaplnila skoro čtyřmi stovkami fanoušků. A ti sledovali, že pokud se Tuři budou na utkání scházet v tak silné sestavě, měli by i ve druhé nejvyšší soutěži pořádně tvrdit muziku.

Marek Welsch při střelbě v utkání basketbalové první ligy Svitavy vs. Prostějov. | Foto: František Renza

Lépe to snad ani dopadnout nemohlo. Premiéra svitavských Turů v basketbalové první lize přinesla hned několik pozitivních zjištění. V první řadě pochopitelně jednoznačné vítězství.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.