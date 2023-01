Zoufalý nedostatek sněhu.

„S těžkým srdcem jsme byli nuceni 61. ročník Skinterkriteria zrušit. Sněhové podmínky v Říčkách jsou bohužel takové, jaké jsou, či spíše nejsou, a konání mezinárodního závodu znemožňují,“ informoval předseda organizačního výboru Luboš Bäuchel.

„Samozřejmě nás to mrzí, ale nic s tím nenaděláme. Ke dni, kdy jsme museli vydat konečný verdikt, bylo přihlášeno dvanáct národních výprav a i pro ně to znamenalo nepříjemnosti, měli zajištěnou dopravu, ubytování a podobně. Bohužel ale jiná možnost nebyla,“ uvedl šéf pořadatelů Skiinterkriteria.

Ani varianta případného odložení závodů na pozdější termín a doufání v příznivější sněhovou situaci třeba během února není reálná. „To možné není a nepřipadá to v úvahu, v kalendáři jsou další závody,“ vysvětluje Bäuchel.

Není to první případ v historii, kdy se v Říčkách nedá přes veškerou snahu závodit. Doposud pět že šedesáti ročníků muselo být zrušeno, a to konkrétně v letech 1990, 1993, 2007 a 2014 kvůli nepříznivým podmínkám a předloni z důvodu covidové pandemie a z ní plynoucího zákazu hromadných akcí. Před rokem se sportovní tradice úspěšně vrátila na scénu, ale letopočet 2023 znamenal další škrt.

„Pevně věřím, že se s mladými lyžaři v Říčkách znovu setkáme za rok. Jak ale budou do budoucna vypadat sněhové podmínky v naších zeměpisných šířkách a co to bude znamenat pro pořádání závodů a lyžování jako takové, to je ve hvězdách. V každém případě bych rád poděkoval všem našim partnerům a sponzorům, kteří nám zůstávají věrní a pomáhají v těžkých časech. Doufám, že se společně opět setkáme na zasněžených bílých svazích v Říčkách v roce 2024,“ dodal Luboš Bäuchel.

Skiinterkriterium se koná od roku 1963, o devět let později získal tento podnik přívlastek mezinárodní. Za dobu svojí existence přivítalo sjezdaře a sjezdařky z jednapadesáti států z pěti kontinentů, mezi něž bylo celkem rozděleno 1302 medailí. Mezi mnoha zvučnými jmény jeho vítězů vynikají například legendární chorvatští sourozenci, olympijští a světoví medailisté Janica a Ivica Kosteličovi, či česká slalomářská šampiónka Šárka Strachová.