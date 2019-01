Orlickoústecko – Mistrovství republiky amatérských cyklistů, které se konalo o tomto víkendu v Klatovech, bylo úspěšné pro českotřebovské barvy. Monika Simonová získala dva cenné kovy.

Monika Simonová "na bedně". | Foto: archiv

V sobotní časovce jednotlivců vybojovala Simonová na 18 km dlouhé trati stříbrnou medaili. Po závodě řekla: „V časovce jsem obhajovala loňské stříbro a to se povedlo, i když před startem jsem doufala ve vítězství. Nejelo se mi ale dobře a Bára Hirmanová byla lepší.“



Vše si ale Monika Simonová vynahradila v nedělním silničním závodě, který se jel na 68 km. Po samostatném úniku přijela s velkým náskokem čtyř minut do cíle jako první a za svůj vynikající výkon si připsala první titul amatérské mistryně republiky v kariéře. „Nedělní závod vyšel výborně. Trať byla velmi náročná. Při taktické poradě před závodem jsme se dohodli, že bych měla zkusit únik asi 25 km před cílem, což se povedlo a já ho udržela až do cíle, “ dodala novopečená amatérská mistryně republiky.

VÝSLEDKY:

Silnice ženy – 1. Monika Simonová (TJ Sokol Česká Třebová) 2:01,07, 2. Hana Doležalová (Varta TJ Sokol Králův Dvůr) 2:05,17, 3. Romana Daněčková (Loko Krnov) 2:06,42.

Časovka ženy – 1. Barbora Hirmanová (Duratec team) 25:46, 2. Monika Simonová (TJ Sokol Česká Třebová) 27:04, 3. Lenka Sýkorová (Volvo Auto Hase) 27:34.

