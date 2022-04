Páteční první semifinále vypadalo spíše jako utkání základní skupiny než bitva play off. Sršně přecházela výtečná pověst, jenže tíhu zápasu neunesli. Tuři začali velmi koncentrovaně, brzy vedli 18:8 a hned zkraje dostali zápas pod svoji kontrolu. Hra soupeře působila místy dost naivně, proti konsolidované svitavské obraně se nedokázali prosadit a pouštěli se do nepřipravených akcí, které neměli naději na úspěch. Vysoké nasazení na obranné polovině přetavili domácí basketbalisté také v pestrou hru v útoku a jejich náskok narůstal přes dvacet a třicet bodů. Ne, že by snad hra Turů byla bez chyb, zejména značný počet ztrát se trenérům líbit nemohl, na opačné straně barikády však tentokrát nestál rival, který by to byl schopen potrestat.