Mariánské Lázně /ROZHOVOR/ - Staronový vládce se jmenuje Tomáš Satoranský. To, že byl již počtvrté nejlepší, neřeší.

Tomáš Satoranský. | Foto: Deník / Ladislav Adámek

Hrající legenda. Přestože mu táhne teprve na sedmadvacet let, už se nesmazatelně zapsal do kroniky českého basketbalu. Hráčem roku byl zvolen již počtvrté. Tomáš Satoranský se vystřelil zpět na trůn zásluhou výkonů na Eurobasketu 2017 a vydařené sezony v NBA.



Na královskou židli jste se vrátil po dvou letech. Překazil jste hattrick Janu Veselému. Zvýší si mezi vámi rivalita?

Já myslím, že ne. Pouze nám v kolekcích přibývají další sošky. Seděli jsme spolu u stolu, na pódium nás pozvali spolu. Vyhlašování se odehrálo bez nějakého napětí. Mezi námi není žádná vyhrocená atmosféra. Přejeme si úspěch navzájem. A vlastně ani neřešíme, jestli je to první nebo druhé místo.

Moderátor oznámení prvních dvou příček protahoval. Špičkovali jste se, kdo vyhraje?

Ne, dělali jsme si z toho spíše legraci. Cestovali jsme totiž v jednom autě a říkali si, že stejně stačí dorazit na posledních deset minut až se budou vyhlašovat první a druhé místa. Takže pro nás vlastně bylo největší napětí, kdo skončí třetí.

Takže to neberete tak, že teď budete mít nad tím druhým nadvládu?

Jasně, že to tak neberu. Honza mi říkal, že do třetice nevyhraje. Abych byl upřímný, my se tím zabýváme až v den vyhlášení.

Čtvrtým vítězstvím jste se zařadil po bok Františka Konvičky a Zdeňka Kose. Co to pro vás znamená?

To už je opravdu mé čtvrté vítězství? Tak to je pro mě novinka. Já opravdu tyto věci moc neřeším.

V cestě vám teď stojí Stanislav Kropilák a před ním už je se šesti triumfy jen Jiří Welsch. Jsou to dostižitelné mety?

Uvidíme. Vždy je šance být první. Bude záležet jak se mně i Honzovi ty následující sezony povedou.

Welschovi už jste jedno prvenství sebral. Překonal jste jeho střelecký rekord Čecha v NBA v jednom utkání, když jste dal 25 bodů…

Asi musel být smutný. Jura tvrdí, že to neřeší, ale když se to k němu dostane, tak… Uvidíme, jak bude reagovat, až ho překonám v počtu prvenství (směje se).

Po loňském druhém místu jste avizoval, že příští rok bude lepší. Jak v anketě, tak v NBA. Máte už to patřičné americké sebevědomí?

Snažím se na tom pracovat. S tím se ale musí člověk narodit. Někdy to působí, že jsou Amíci namistrovaní, ovšem pro ten styl basketbalu v NBA je to velmi důležité. Svojí mentalitou ale přidávám do hry Wizards to, co se tam nevidí. Nehodlám se kvůli tomu úplně měnit. Nicméně souhlasím s tím, že některé situace budu muset řešit jinak.

Vyhlásíte ještě sebevědoměji, že třetí sezona v NBA bude tou nejlepší?

Je to dost možné. Vnímám fakt, že se o mně daleko víc ví. V minulé sezoně jsem si vybudoval větší respekt, což je zásadní. Bylo to vidět i během doby, kdy jsem dostával hodně prostoru. Na druhou stranu v NBA nelze nic plánovat dopředu, protože tam se mění věci ze dne na den.

Je pro úspěch v anketě potřeba uspět nejen ve svých klubech, ale i v reprezentaci, před očima českých fandů?

Já osobně to neberu jako anketu, ale spíše jako oslavu českého basketbalu. Takový každoroční bonus. Teď je pro nás, i ve vztahu k českým fanouškům, důležité, že jsme dostali šanci hrát kvalifikaci mistrovství světa. Utkání proti Rusku bude hodně sledované. Po dlouhé době se s Honzou v jednom týmu představíme divákům v oficiálním zápase.

Rusko je soupeř, který od roku 1968 vyvolává u českých sportovců zvláštní motivaci. Jak to máte vy?

Mám to stejné jako předchozí generace. Chci Rusko za každou cenu porazit. Nedávno jsem byl na Václaváku k padesáti letem začátku okupace. Podle atmosféry soudím, že by mohlo být v Pardubicích vyprodáno.

Postoupí Česká republika na šampionát do Číny?

Já doufám, že ano. Máme to skvělé rozjeté a ta šance je obrovská.