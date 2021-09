I přesto se česká reprezentace pyšní skvělou medailovou bilancí – z domácího šampionátu ve Štítné nad Vláří si nakonec odváží čtrnáct cenných kovů. „Letošní výsledky mě velice mile překvapily. Z českého pohledu se jedná o opravdu velmi úspěšný šampionát a všem závodníkům patří velký dík,“ zhodnotil šéftrenér české reprezentace Daniel Mačát.

„Máme dva tituly mistra světa, dvě stříbra a jeden bronz v seniorské kategorii, junioři přidali dalších devět cenných kovů, což je opravdu obrovský úspěch. Martin Barták potvrdil roli favorita, zároveň jsem rád, že i Janu Němcovi se podařil jeho comeback a rozloučení v jednom, Jan Borák s Alenou Veselou se dokázali prosadit nejen v juniorské, ale i seniorské kategorii. Máme za sebou opravdu mimořádně úspěšný týden,“ dodal Mačát.

Sobotní slalom ovládla Chisaki Maedaová a triumfovala počtvrté v tomto týdnu. „Se svými výsledky jsem velice spokojená. Ve Štítné se mi závodilo moc hezky a budu mít na tento týden skvělé vzpomínky. Mnoho lidí nás tu podporovalo, což nám dodávalo opravdu velkou energii. Mám velkou radost, že se mi podařilo vybojovat všechny čtyři zlata,“ zhodnotila japonská vítězka, kterou na stupních vítězů doplnily její mladší sestra Marino a Slovenka Nikola Fričová.

Čtvrtou příčku obsadila Alena Veselá. „Maličko mě mrzí, že to dnes necinklo, ale i tak je to v seniorské kategorii velký úspěch. Nakonec mám tři medaile, což je o dvě víc, než jsem si původně přála. S celkovým šampionátem jsem rozhodně nadmíru spokojená,“ dodala trojnásobná juniorská medailistka. Pátá skončila její reprezentační kolegyně Petra Mlejnková, dvojnásobná medailistka ze Štítné Šárka Abrahamová ze Slovanu Moravská Třebová dojela po chybě v prvním kole patnáctá.

Senzačním vítězem v kategorii mužů se stal italský závodník Filippo Zamboni. „Cítím se opravdu skvěle. Slalom je disciplína, kterou jsem měl vždy rád, a vážím si toho, co se mi podařilo dokázat. Dnešní titul jsem si vydřel – po prvním kole jsem byl až pátý, ale povedlo se mi zajet skvělou druhou jízdu a nakonec z toho bylo vítězství,“ radoval se po ceremoniálu mladý Ital. Stříbro slaví Rakušan Hannes Angerer, bronz Němec Marcel Knapp.

Šestým nejrychlejším mužem a zároveň nejlepším Čechem závodu se stal Jan Borák. „V druhém kole se mi nepodařilo udržet dobrou stopu a udělal jsem pár chyb, které mě nejspíš stály medailové umístění. Po celém týdnu už je kopec opotřebovaný, místy se tvoří vrstvy hlíny, což pak klouže,“ řekl bezprostředně v cíli zklamaný Borák. Celkově šampionát však hodnotí pozitivně. „Teď mě to mrzí, ale celkově jsem spokojený. Jel jsem s cílem alespoň jedné medaile, to jsem si splnil a přidal ještě další dvě – takže to hodnotím určitě pozitivně,“ dodal Borák.

Na náročné podmínky v prostřední pasáži bohužel doplatil druhý muž po prvním kole Martin Barták, kterého o medailové umístění připravil pád. „Ale dalo se to sjet a je škoda, že to nevyšlo. Když člověk chce něco dosáhnout, musí jet na maximum. Jel jsem na hraně a bohužel to tentokrát neklaplo,“ okomentoval Barták. „I tak jsem spokojený. Mým cílem byla zlatá medaile, což se mi podařilo, a ještě k tomu stříbro navíc. Celkově se českému týmu dařilo neuvěřitelně a myslím, že můžeme být všichni spokojení. Závodit před domácím publikem mě moc bavilo, dorazilo spoustu lidí, kamarádů, do toho jsme měli celý týden krásné počasí, takže to vyšlo skvěle,“ uzavřel světový šampion.

Česká reprezentace se s mimořádně úspěšným domácím šampionátem loučí ziskem čtrnácti cenných kovů – třemi zlaty, šesti stříbry a pěti bronzy.