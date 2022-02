„Jsem tady asi půl roku, ale fanoušci mi to hodně zpříjemnili, takže už se tu cítím jako doma. Jsem rád, že se zítra hraje v Pardubicích. Fanoušci tady mají rádi basketbal a všeobecně sport. Dokáží udělat skvělou kulisu a to čekáme i zítra,“ doufá, že domácí fanoušci poženou Čechy za klíčovou výhrou.

Ta je důležitější ještě v situaci, kdy lvi v prvním vzájemném utkání na úspěch nedosáhli a na výhru v aktuální kvalifikaci stále čekají. Podle Šafarčíka byla taktika zvolená dobře a je třeba se zaměřit na její exekuci: „Upravovat taktiku asi nebudeme. Spíš ji budeme pilovat, abychom ji splnili lépe než v prvním zápase.“

Na základě čerstvých zkušeností může rozehrávač hájící v Kooperativa NBL barvy Pardubic definovat klíčové body, které by měly vést k nedělnímu úspěchu: „Zásadní bude, abychom splnili to, co jsme si řekli před prvním zápasem, a co se nám nepovedlo – zastavit Bosta. Musíme se jim vyrovnat v agresivitě, abychom neztráceli jednoduché míče a oni nás pak netrestali z protiútoků.“

Česká republika - Bulharsko

Dnes, 19:00, enteria arena

Po čtvrteční prohře 70:79 budou Češi do nedělního zápasu vstupovat prakticky za stavu 0:9. Právě takovou ztrátu budou muset smazat, aby se v případě rovnosti bodů při závěrečném účtování dostali před svého soupeře.

„Musím říct, že jednociferný rozdíl je ještě v pohodě. Nebude to takový problém. Kdybychom ztráceli 15 nebo 20 bodů, tak by nás to dostalo pod větší tlak. Věřím, že když budeme hrát tak, jak chceme, dokážeme zvítězit ještě větším rozdílem než devíti bodů,“ věří Šafarčík.

Kromě tradičních basketbalových témat rezonuje v týmu, stejně jako v celé společnosti, dění na Ukrajině. A to nejen kvůli tomu, že trenér národního týmu Ronen Ginzburg vede zároveň ukrajinský celek BC Promethey.

„Vnímáme to docela dost. Ve středu nad ránem, kdy to začalo, jsme cestovali a od té doby se o tom s klukama bavíme prakticky pořád. Pak se tady můžeme bavit o nějaké taktice k zápasu, ale člověk si díky tomu uvědomí, že jsou na světě důležitější věci než jestli se povede zápas nebo ne,“ říká se slyšitelným smutkem v hlase.

Národní tým se rozhodl, že v zítřejším utkání alespoň morálně vyjádří podporu Ukrajině: „Samozřejmě chceme všechno vyhrát, ale situace je taková, že to vnímají skoro všichni. Je to strašné, co se děje. My zkusíme zítra alespoň dát najevo morální podporu. To je maximum, co teď můžeme udělat.“

Hráči proto při hymně nastoupí s modrožlutými stužkami, realizační tým s nimi bude na lavičce po celou dobu utkání a ve hře budou i ukrajinské vlajky či minuta ticha za dosavadní oběti konfliktu.