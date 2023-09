Jedenáctou sezonu v řadě si pardubičtí florbalisté zahrají v nejvyšší tuzemské soutěže aktuálně zvané Livesport superliga. Jejich cíl je jasný – konečně se jednou vyhnout bojům o udržení a zahrát si play off. Startují rovněž další ligové florbalové soutěže.

Po přípravném období a především po vystoupení na Czech Open v Praze jdou pardubičtí florbalisté do nové superligové sezony s úsměvem. Snad jim na jejich tvářích vydrží co nejdéle. | Foto: Foto: Sokoli Pardubice

Poslední superligové sezony měly z pohledu pardubických Sokolů obdobný průběh. Nadějný rozjezd, ale postupný výkonnostní sešup vrcholící náročnými boji v play down o udržení. Ty sice zatím pokaždé zvládli, ale neustále chození se džbánem pro vodu většinou končí utrženým uchem, takže by bylo záhodno tuto tradici změnit.

Produktivní trio je pryč

Do nového ročníku vstoupí pardubický tým v omlazeném složení, jehož řady opustily některé klíčové opory. Mimo jiné kapitán Jakuba Burian, matador Iva Teichman, střelec Lukáš Kučera nebo hvězda minulých let Adam Šmíd. Tři posledně jmenovaní se podíleli na třech čtvrtinách vstřelených branek Sokolů, takže pro jejich ofenzivu to je rána.

Novými tvářemi jsou Ondřej Hurt (v minulé sezoně hrál superligu v Karlových Varech), dvojice loni extraligových juniorů ze Sparty Radek Drba a Maxmilián Škoda, Petr Zajíček z Pelhřimova (63 kanadských bodů v uplynulém ročníku) a lotyšský reprezentant Ralfs Polis, který je historicky čtvrtou zahraniční akvizicí Sokolů. Navrátilcem do sestavy je Michael Smola, jenž strávil poslední rok v Kanadě, a Lukáš Drahný, který se posunul z kádru juniorů.

„S ohledem na to, jak mladý a v podstatě nově vytvořený tým máme, jdeme do začátku sezony s velkou pokorou, ale s odhodláním podávat co nejlepší výkony a rvát se o každý bodík, který bude v našem dosahu. Možná nám chybí zkušenosti se superligovými zápasy, ale díky mládí věřím, že nám nebude chybět bojovnost a touha se prosadit. Chceme jít zápas od zápasu a postupně posouvat naši hru,“ říká pro klubový web trenér Ladislav Štancl, který družstvo povede společně a asistentem Tomášem Faltejskem.

Zlepšující se výkony

„Sezona to bude určitě složitá hlavně z důvodu, že nám odešli produktivní hráči ze základu a budou se těžko nahrazovat. Máme ale teď hodně mladých a šikovných kluků, takže věřím, že i se současným složením týmu můžeme uspět,“ myslí si nově zvolený kapitán Lukáš Prix.

„Přípravu máme za sebou a měla zlepšující se tendenci. Začátky byly složitější, jelikož se obměnil tým a bylo třeba tvořit nové vazby. V srpnu si to začalo sedat. Byť to na výsledcích třeba z pohárových zápasů nevypadá, tak se postupně výkony zlepšovaly. Na Czech Open jsme sehráli kvalitní duely se silnými zahraničními týmy, což bylo důležité,“ uvedl před ostrým startem ligy na půdě Black Angels kapitán Prix.

„První utkání je vždy tak trochu nevyzpytatelné a ani na hřišti Blacků tomu nebude jinak. Čekám bojovný a pro nás velmi těžký zápas. Soustředíme se na herní věci, které jsou momentálně naším krátkodobým cílem, a pokud je splníme na sto procent, jsem si jistý, že zpět do Pardubic nějaké body přivezeme,“ dodal Ladislav Štancl.

Program Pardubic v základní části Livesport superligy 2023/2024:

10. září: Black Angels (v), 16. září: Acema Sparta Praha (d), 24. září: Fat Pipe Florbal Chodov (v), 28. září: FBC 4CLEAN Česká Lípa (v), 1. října: 1. SC Tempish Vítkovice (d), 8. října: FBC ČPP Bystroň Group Ostrava (v), 13. října: FbŠ Bohemians (d), 22. října: TJ Sokol Královské Vinohrady (v), 28. října: Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav (d), 5. listopadu: FBC Liberec (v), 17. listopadu: Tatran Střešovice (d), 19. listopadu: FB Hurrican Karlovy Vary (d), 27. listopadu: BUTCHIS (d), 4. prosince: Acema Sparta Praha (v), 9. prosince: Fat Pipe Florbal Chodov (d), 17. prosince: FBC 4CLEAN Česká Lípa (d), 29. prosince: 1. SC Tempish Vítkovice (v), 4. ledna: FBC ČPP Bystroň Group Ostrava (d), 7. ledna: FbŠ Bohemians (v), 20. ledna: Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav (v), 27. ledna: FBC Liberec (d), 8. února: TJ Sokol Královské Vinohrady (d), 11. února: Tatran Střešovice (v), 18. února: FB Hurrican Karlovy Vary (v), 28. února: BUTCHIS (v), 2. března: Black Angels (d).

Další soutěže florbalistů

Kromě Livesport superligy startují o tomto víkendu také ostatní celostátní ligové soutěže ve florbale. A to znovu s početnou východočeskou stopou. Druhou nejvyšší tuzemskou soutěž, tedy první ligu, si poprvé zahraje tým FbC Respect Hradec Králové, který se na začátek představí v Chomutově. V západní skupině Národní ligy budou působit celky Florbal Primátor Náchod (první utkání hraje v Blansku) a TJ Sokol Jaroměř (sezonu otevře duelem v Milevsku).

Nejpočetnější je tradičně regionální zastoupení v divizi, kde je rozděleno do dvou skupin. V céčku si zahrají Finance Novák FBK Jičín, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, Orel Rtyně v Podkrkonoší a Florbal Primát Náchod B, ve skupině D FbC Hradec Králové B, Florbal Litomyšl, FTC Vysoké Mýto, FbK Orlicko-Třebovsko, FBC Dobruška a FBC Letohrad Orel Orlice.

Zapomenout nelze ani na florbalistky, v jejich soutěžích budou mít východní Čechy zastoupení v 1. lize skupině Východ, a to konkrétně v podobě družstev FBC Dobruška, IBK Hradec Králové a FbK Svitavy (mimochodem svitavští muži na jaře sestoupili z divize a jeden z nejtradičnějších regionálních klubů tak po dlouhých letech propadl do regionálních soutěží).