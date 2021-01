Uplynulý týden přinesl do svitavských basketbalových vod několik novinek. Jednou z nich je posila pod koš. Devětadvacetiletý rodák z New Yorku JayVaughn Pinkston přichází zkvalitnit hru Turů pod oběma koši. Evropské zkušenosti má z Polska, Řecka a Finska, tuto sezonu začal v Mexiku. „JayVaughn přichází rozšířit rotaci v podkošovém prostoru, kde máme momentálně opravdu málo variant, které můžeme použít. Má za sebou čtyři roky na výborné univerzitě Villanova a tři sezony ve velmi dobrých evropských soutěžích. Díky svému fyzičnu a dovednostem může nastupovat na pozicích 5, 4 i 3. Slibujeme si od něj tvrdou hru na obou stranách hřiště s přínosem zkušeností a kvality,“ vyjádřil se trenér Lukáš Pivoda.

Druhou novinkou je úprava herního modelu ligy, podle níž bude nadstavbová část hrána ve dvou šestičlenných skupinách, a to především kvůli úspoře termínů. Pro Tury, kteří se aktuálně nacházejí i mimo osmičku, to je další komplikace, protože kromě vlastních výsledků budou potřebovat i zaváhání konkurence. Tak či onak, Olomoucko prostě porazit musí, má-li se o nějakých nadějích vůbec hovořit.

„I přesto, že se Olomoucko nachází na posledním místě, má ve svém týmu velkou kvalitu. A to zejména na útočné polovině. Soupeř se nejvíce opírá o trio Bezbradica, Pekárek, Váňa, kteří se starají o pravidelný přísun většiny bodů. Rozehrávku mají na starosti Kouřil s Feštrem a pod košem operuje výrazně se lepšící Štěpán a nová posila Jalen Henry. Budeme se snažit zpomalit přechodovou fázi Olomoucka a také co nejvíce nabourat jejich kombinace pick and roll,“ uvedl Pivoda na adresu sobotního rivala.

„Týmová obrana a větší vůle po vítězství nám přinesou výhru. Do konce základní části nám zbývají pouze tři zápasy a ještě máme šanci se dostat do skupiny A1. Nevede tam jiná cesta než vyhrát všechna tři utkání a pokud ostatní celky budou hrát podle našich představ, může se tak stát,“ připomněl svitavský hráč Marek Sehnal.

Duel začíná v sobotu v 17 hodin a fanoušci opět mohou pouze usednout k přenosu na TVCOM.