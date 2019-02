Pardubice – Hledá se nový majitel hokeje. Značka: zatáhnout dluhy a a přivést další peníze.

Pardubické Dynamo se sportovně zvedlo. Město nyní pro klub hledá nového majitele. | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Pardubice hledají nového majitele hokejového klubu. Majoritní podíl hokejového Dynama v lednu 2017 odkoupilo od předchozího majitele Romana Šmidberského. Klub se za tu dobu odrazil od barážového dna extraligy, ale nyní opět stoupá. Zatím do čtvrtfinále.

Turbulentní situace se stabilizovala a magistrát, který teď klub většinou akcií vlastní, chce Dynamo opět nabídnout k prodeji. Cena: minimálně 12,3 milionu korun za majoritní podíl 53% akcií a to hned jakmile zastupitelstvo města dá posvěcení. Ve čtvrtek 21. června už by měl nový vlastník podpepisovat smlouvu.



"S tím jsme do té koupě i šli," říká primátor Martin Charvát s tím, že byly naplněny všechny čtyři požadavky, které město nákupem sledovalo. "Udrželi jsme extraligu, stabilizovali tým sportovně a dnešní výsledky hovoří jasně, hrajeme čtvrtfinále. Vrátila se i ekonomická stabilita a podle všeho směřujeme letos Dynamo ke kladným hospodářským výsledkům a konečně tedy můžeme hledat nového strategického partnera, což byl cíl celé této transakce," dodal primátor.

Od nového strategického partnera má město řadu očekávání. Zajistit ekonomickou prosperitu klubu, jeho celkový rozvoj. Znamená to ročně vložit 8 až 16 milionů do základního jmění klubu a do klubu vložit v následující sezoně 5, v dalších letech pak vždy 10 milionů korun na jeho chod. Ve spolupráci s městem pak má zajistit kvalitní výchovu mládeže a hráčů. Město chce tuto snahu podpořit i letos částkou 15,1 milionu korun i do budoucna a slevit 2 miliony za pronájmy ledu.



Jenže opoziční ODS má jiný názor. Podmínky dle ní totiž nejsou tak růžové, jak je staví vedení města. "Dynamo se možná zvedlo sportovně, ale ekonomicke je klub v úpadku a táhne za sebou kumulovanou ztrátu 42 milionů korun. Krach odvrátily dvě půjčky, které mají splatnost letos a klub na ně nemá. Budeme tedy u jedné splatnost odkládat a u druhé rozkládat po menších částkách," říká opoziční zastupitel za ODS Petr Klimpl.



"Jediná garance partnera z celé té navrhované smlouvy je stanovená na 10% z dvanáctimilionové hodnoty akcií, což je 1,2 milionu korun pro město. Zbytek garancí v návrhu o přínosu kapitálu jsou ale pouze v rovině čestných prohlášení, nikoliv vymahatelných závazků a to je velmi málo," dodává Karel Haas.

Upozorňuje i na to, že výběrové řízení má být jednokolové. Dle ODS ale je postaveno špatně. "Lhůta pro podání nabídky 30 dní, to je pro zájemce velmi málo pro případné důkladné prozkoumání ekonomické kondice klubu, který je navíc v ekonomickém úpadku. Není ani stanovena důležitost jednotlivých kritérií. Město tvrdí, že jde o nejlepší podmínky, které tu kdy byly, ale už od letošního ledna představilo druhé. O těch prvních přitom tvrdili to samé. To nevzbuzuje důvěru," dodává Haas.



Hokej v Pardubicích také trápí v minulosti nevýhodná smlouva o cateringu, kdy jediná firma za 1,9 milionu ročně má výhradní právo na všechny akce v Tipsport areně, přičemž není s to, dostát všem požadavkům. Zde se vedení města i opozice shodují o nutnosti změny.