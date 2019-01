Litomyšl /ŠACHY/ - Po vánoční přestávce se v neděli opět rozběhne druhá šachová liga, třetí nejvyšší soutěž svého druhu v Česku.

Václav Pekař. | Foto: Jan Pokorný

Ve skupině D máme letos hned tři naše zástupce, zkušené družstvo Vysokého Mýta, nováčka z Ústí nad Orlicí a druhým rokem také Litomyšl. Podzimní část sezony se v případě zmíněných celků značně lišila, požádali jsme proto kapitány všech tří výběrů o krátké zhodnocení a odpovědi na několik otázek. Dnes bude odpovídat poslední z dotázaných, kapitán Litomyšle.

Václav Pekař, kapitán Litomyšle (12. místo, 0 bodů)



S jakými ambicemi jste vstupovali na druholigové sezony? Litomyšl v ní účinkuje druhým rokem, Ústí prvním a Mýto spadlo z vyšší soutěže.

Určitě s cílem se v soutěži udržet. Zároveň jsme chtěli a chceme postoupit s béčkem krajského přeboru, protože takhle hrajeme dvě soutěže osmičlenných družstev ve stejném termínu a družstva se tak nemohou vzájemně doplňovat.



Přestavěli jste nějak druholigovou sestavu, nebo se té loňské podobá? Kdo odešel, resp. přišel, a odkud?

Nemáme moc široký kádr, takže je sestava podobná. Ústí už nám hosty poskytnout nemůže, tak jsme dozadu nasadili dva mladé a perspektivní hráče z Hořic. Do sestavy taky přibyl Jiří Doseděl, který je, pokud vím, původem z Litomyšle, nyní bydlí v Hradci a hrál za Lípu. Po dobrých výsledcích z loňska jsem byl já přesunut na první šachovnici a Martin Zeman na druhou.



Starty měla vaše družstva rozdílné. Jak moc se na mužstvech podepsala výhra Mýta 5:3 doma s Bedřichovem, porážka Litomyšli s Třebíčí 1,5:6,5, debakl Ústí v Polabinách 1:7?

Věděli jsme, že s Třebíčí máme poměrně malé šance na vítězství. Víc se nás dotkly právě ty prohry těsné - 3,5-4,5 s Ústím nad Orlicí a taky s favoritem soutěže, s Polabinami.



Které ze čtyř podzimních utkání byste označili za zvlášť důležité a proč? Byla na vaší straně štěstěna, nebo právě naopak?

Nejdůležitější určitě byla už zmiňovaná prohra s Ústím. Zápas byl vyrovnaný, ale štěstí se přiklonilo na stranu soupeřů.



Odpovídá podle vás umístění vašich družstev dosavadnímu průběhu? Nebo jste naopak pomýšleli výš, případně jste nadmíru spokojeni se současným postavením v tabulce?

Jak už jsem řekl, alespoň dva zápasy mohly dopadnout naprosto opačně. Určitě jsme doufali, že v prvních čtyřech kolech alespoň tři body, tedy jedno vítězství, uhrajeme.



Našli byste v podzimní části nějakou zvlášť vydařenou partii některého z vašich hráčů? Pokud ano, tak proti komu a jaký byl její proběh?

Vybral bych dvě podařené partie proti Ústí. Já hezky porazil Martina Šmajzra a Jirka Doseděl předvedl výborný výkon proti Janu Šimkovi. Řekl bych, že jsme oba své soupeře přehráli od začátku do konce.



Kdo byl v podzimní části stabilní oporou vašeho mančaftu, koho můžete pochválit?

Nejvíc bodů (2,5/4) uhrál Petr Tázlar. Poloviny bodů dosáhli ještě Jakub Šafařík, Jirka Doseděl a já.



S jakými cíli vstupujete do jarní části? Je pro Litomyšl reálná záchrana druhé ligy?

Záchrana je určitě ještě reálná. Zatím jsme hráli s družstvy, která se průběžně nalézají na prvním, druhém, třetím a pátém místě tabulky. Po Novém roce nás čekají slabší soupeři.

JAN POKORNÝ