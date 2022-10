Od začátku byl k vidění aktivní a atraktivní hokejbal. Byli to Jeleni, kdo v 9. minutě otevřel účet zápasu, když gólmana Šťourala překonal Bogdány Letohradští si i nadále vytvářeli řadu šancí, několikrát se ale v jejich svatyni zapotil i skvěle chytající Novák. „Od Hostivaře jsme očekávali rychlý hokejbal. První třetina byla z obou stran nahoru a dolu, dělali jsme možná zbytečné chyby při založení akcí a tím se soupeř dostával do šancí. V druhé třetině jsem si prakticky nesáhl na balonek, kluci hráli výborně. Jenom tomu chybělo proměnit některou z možností,“ přidává svůj pohled na zápas Novák. To se podařilo ve 22. minutě, kdy na 2:0 zvyšoval Macháček.

Nástup do třetí třetiny se ale Jelenům hrubě nepovedl. „Hostivař předvedla velice dobrý nástup do třetiny a hned po vhazování snížila. To jim vlilo novou krev do žil a po pár minutách srovnali,“ popisuje průběh zápasu gólman Letohradu, kdy deset vteřin po vhazování, prakticky z první šance v závěrečném dějství na 2:1 snížil Jiří Vaniš. „To soupeři vlilo novou krev do žil a po pár minutách srovnal. Naštěstí jsme se z nepříznivé situace nesložili, což se nám ještě například sezonu zpátky stávalo, a v přesilovce jsme si vzali vedení zpět,“ říká Michal Novák. Řečí faktů, v 35. minutě na 2:2 srovnal Daniel Vaniš. Pak ale fauloval Jiří Vaniš a toho bryskně využil kapitán David Halbrštát, který opět vrátil Jelenům vedení. Zbytek třetí třetiny byl ve znamení spousty šancí, v závěru utkání pak Jeleni museli čelit početní nevýhodě po vyloučení Cvejna. „Konec odehráli kluci přede mnou velice dobře, a i přes závěrečný nápor během hostivařské přesilovky jsme jednobrankové vedení udrželi,“ dodává k hodnocení zápasu Michal Novák, který čelil v zápase dvaadvaceti střelám.

Extraligové vedení budou Jeleni hájit v sobotu 8. října, kdy zajíždějí do Ústí nad Labem (16.00).

SK Hokejbal Letohrad – HBC Hostivař 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Branky: 9. Bogdány (Halbrštát, Anýž), 22. Macháček (Lux, Halbrštát), 36. Halbrštát (Bogdány, Hubálek) – 31. J. Vaniš (Čejka), 35. D. Vaniš (Kucharčík, Hroch).

Letohrad: Novák – Anýž, Kříž, Lajčiak, Lux, Vacek – Bogdány, Cvejn, Faltejsek, Faltus, Halbrštát, Hubálek, Kohoutek, Levý, Macenauer, Macháček.

Další výsledky: Karviná – Prachatice 7:4, Svítkov – Hradec Králové 3:0, Kladno – HBC Pardubice 2:1 SS, Dobřany – Kert Park Praha 2:7, Ústí nad Labem – Plzeň 3:0. (jan, rh)

Pořadí: Letohrad (15), 2. Kert Park Praha (13), 3. Svítkov (11), 4. Karviná (10), 5. Ústí nad Labem (10), 6. HBC Pardubice (9), 7. Kladno (8), 8. Dobřany (7), 9. Hostivař (6), 10. Prachatice (6), 11. Plzeň (4), 12. Hradec Králové (0).