Utkání mělo speciální nádech pro chorvatského trenéra Dina Repešu. Ten nasměroval své kroky do Pardubic právě z pražského klubu. Po utkání se však napil čaje z Hercampuri. Tedy z byliny, která je původem z Peru a má výrazně hořkou chuť… Na jeho výrobě se podílelo téměř sedmdesátibodové duo Mangas – West. A když se k nim přidal exreprezentant Kyzlink vylétla produkce této trojice na 83 bodů. Pro zajímavost: tyto tři hráče Repeša v loňské sezoně nekoučoval.

BK JIP Pardubice – USK Praha 87:100 (24:30, 42:52, 62:79)



Body: Walton 22, Vyoral 14, Švrdlík 12, Svoboda 11, Henry 9, Pekárek 8, Šafarčík 8, Burda 2, Potoček 1 - Mangas 37, West 30, Kyzlink 16, Švec 7, Štěrba 5, Bátovský 4, Macháč 1. Rozhodčí: Baloun, Vondráček, Jedlička. Trojky: 6:14 (West 7). Trestné hody: 31/23 – 25/20. Doskoky: 36:41. Fauly: 25:27. Pět chyb: Fuxa (USK). Diváci: 923.

Domácí na spící Sovy vlétli a po dvou minutách vedli téměř dvojciferně, aniž by inkasovali. Odpověď univerzitního klubu však byla drtivá. Vždyť hosté stačili do první klaksonu zaznamenat plných třicet bodů. Pouhých pět dali jiní hráči než střelecky disponovaná dvojice West – Mangas. Ve druhé čtvrtině se Beska snažila protivníka ve skóre přeskočit, ovšem USK převyšoval Pardubice jejich zbraní. Rychlými protiútoky. A nabito měl také za trojkovým obloukem. Domácí ztráceli po prvním poločase deset bodů a to mohlo být ještě rádi.

Po změně stran se jejich starosti prohloubily. Na místo o přestávce plánovaného převratu ve skóre se hala Dašická proměnila v Divoký západ. Doslova. West totiž osmi body v řadě posunul svůj tým k dvacetibodovému náskoku. Odsoudil tak pardubické dlouhány k přetěžké šichtě, v jejich případě stíhací jízdě. Beska se pokusila o nemožné. Chvíli se jí dílo dařilo, když se sedm minut před koncem prodrala ke snížení na devět bodů. Malý basketbalový zázrak se však nekonal. Především proto, že domácí při snaze o zdramatizování zápasu ztrácely míče.

JAK TO VIDĚLI

Dino Repeša, trenér Pardubic: "Měli jsme dobrý začátek, vedli jsme 9:0. Potom jsme nedali dvě tři otevřené střely a začali jsme dělat chyby v obraně. Není normální, aby dva hráči dali dohromady skoro 70 bodů jako Mangas a West… Máme teď moc zápasů, hrajeme každý třetí den, ale musíme zlepšovat naši hru a zkusit hrát lépe, zvláště v obraně. Je to druhý zápas po sobě, kdy jsme dostali 100 bodů, což je moc. V pondělí se vrátíme zpátky na hřiště a budeme pracovat dál."

Josh King, trenér USK Praha: "Myslím, že pro fanoušky to byl velmi zábavný zápas. Všechny čtyři čtvrtiny jsme museli hrát naplno, protože Pardubice podaly velmi dobrý výkon. Klíčovým faktorem bylo to, že se nám dařilo na útočné polovině hřiště, dařila se nám střelba, ale také se nám dařilo držet domácí střelce na nižší aktivitě."

Kamil Švrdlík, kapitán Pardubic: "Z naší strany to bylo špatné. Když dáme 87 bodů a prohrajeme o 13, to asi nejde… V posledních zápasech nebráníme. Ze začátku sezony to vypadalo obranně dobře, ale v poslední době máme problémy. Už v Hradci Králové to byla přestřelka, v Levicích jsme dostali stovku, dneska jsme dostali stovku doma… Na 87 bodů doma nevyhrát, to je tragédie."

Kyle Mangas, hráč USK Praha: "Za vítězství jsem moc rád, je pro nás důležité, i proto, že nám chybělo několik hráčů, například Marek Vyroubal. Co se mě týče, jsem teď poměrně unavený, protože to bylo fyzicky hodně náročné utkání. Děkuji svým spoluhráčům, kteří mi svými asistencemi dávali skvělé pozice k zakončení."