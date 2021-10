"Co se týče mě osobně, do Olomouce se těším, celé léto jsem tam trénoval, takže halu znám. Vždycky je pro mě trochu specifický zápas, když hraju proti tátovi, takže jak jsem řekl, těším se,” dodává Pekárek.

“Myslím si, že náš vzájemný zápas z Federálního poháru nebude hrát až takovou roli, přece jenom už je to docela dávno a oba týmy se za tu dobu posunuly. Musíme být maximálně připraveni, zejména bude potřeba pohlídat si doskok a eliminovat Wigginse. Poslední zápas s Nymburkem nám ukázal hodně nedostatků, na kterých se snažíme pracovat a já jsem přesvědčený, že hlad po vítězství u nás bude ještě větší než doposud," míní pardubický křídelník David Pekárek.

“Olomoucko má dobrý tým. Začátek sezony jim úplně nevyšel, mají čtyři prohry, ale podle mě jde o lepší tým, než jaké zatím mají výsledky. Hráli jsme proti nim ve Federálním poháru a byl to těžký zápas, velmi fyzický. Podobně těžké utkání očekávám i teď. Mezi klíčové hráče řadím Wigginse, což je velmi atletický hráč, který chodí každý útok na útočný doskok, a také Vučkoviče na pozici 4, s nímž jsme ve Federálním poháru měli velký problém. Pravdou ale je, že tehdy jsme měli menší rotaci na pozicích podkošových hráčů. Dále bych zmínil rozehrávače Carpentera a Feštra, oba můžou hrát na pozicích 1 a 2. My musíme oproti předchozímu utkání s Nymburkem zlepšit úplně všechno. Hlavně ale potřebujeme být zdraví, abychom mohli hrát lépe a lépe," nabádá trenér Dino Repeša.

Favoritem střetnutí by měli bát podle postavení v tabulce i podle síly hráčského kádru hosté. Ale papírové předpoklady se musí podložit výkonem na palubovce.

Rychlorehabilitace. Pardubičtí basketbalisté se nemusí z domácího debaklu vzpamatovávat celý týden. Kooperativa NBL totiž pokračuje již dnes. Beksa v šestém kole zajíždí do Olomouce. Zápas bude speciální pro Davida Pekárka, odchovance Prostějova, odkud se ligový basketbal přestěhoval právě do hanácké metropole.

