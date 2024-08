Po osmatřicáté odstartoval v Lanškrouně mezinárodní cyklistický etapový závodu juniorů regionem Orlicka. Připomeňme, že v minulosti tento podnik vyhráli Peter Sagan, Leopold König, Josef Černý, Michal Schlegel, Daniel Turek, Pavel Bittner či Matyáš Kopecký. Na startu se sešla výborná zahraniční konkurence – družstva z Belgie, Nizozemí, Německa, Slovenska či reprezentace Polska a Rakouska.

Celkem se na startu prezentovalo 144 závodníků ve 23 týmech.

Úvodní páteční etapa měla start a cíl v Lanškrouně. Její profil byl hned na úvod náročný, cyklisty čekaly dva těžké okruhy přes Nepomuky, Výprachtice, Heřmanice, Chudobu (vrchařská prémie), Cotkytli, Lázek (VP), Tatenice a Lubník. Závod navíc ztížil vydatný déšť. Na první prémii se zrodil rozhodující únik, kde odjel jeden z největších favoritů a česká jednička Pavel Šumpík z Roman Kreuziger Cycling Academy společně s dvěma soupeři. Ve stoupání na Lázek vyrazil do samostatného úniku a po padesátikilometrovém sólu si suverénně dojel pro vítězství s náskokem více než dvě a půl minuty. Šumpík měl po prvním dnu kromě žlutého trikotu v držení i dresy pro nejlepšího vrchaře a sprintera.

V sobotu museli účastníci zvládnou nejprve časovku jednotlivců a odpolední těžkou horskou etapu kolem Králík a Suchého vrchu. Dopoledne patřilo časovce jednotlivců na 10 kilometrů na trase mezi Lanškrounem a Nepomuky. Nejrychlejší čas zajel opět Pavel Šumpík, který porazil o více než dvacet vteřin Nizozemce Nievelsteina. Šumpíkův největší soupeř po úvodní etapě Jan Faltýnek z Dukly Praha měl hned po startu technické potíže s kolem, ztratil téměř půldruhé minuty a v podstatě ztratil šance zasáhnout do boje o celkové vítězství. Po polovině závodu ukázala letošní česká juniorská jednička Pavel Šumpík, že jede ve výborné formě a směřuje za vítězstvím v etapovém závodu Regionem Orlicka 2024.

Fotografie z časovky:

Do odpolední královské etapy vyjel peloton z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch, Zlatý Potok, Králíky, Písařov, Štíty, Laudon a s cílem v Lanškrouně. Trať byla jako stvořená pro aktivní cyklistiku: řada kopců, prudkých sjezdů i úzkých silnic. Šumpík a jeho tým nenechal nikoho na pochybách, kdo je letos na Regionem Orlicka vládcem. Ovládl tři ze čtyř vrchařských prémií, opět byl v úniku a v závěru, kdy měl vše pod kontrolou, počkal na pronásledovatele, kde byl i jeho týmový kolega Ondřej Šafránek, který třetí etapu vyhrál ve spurtu vedoucí skupiny.

Nedělní závěrečná etapa se startem i cílem v Lanškrouně zavedla cyklisty do zvlněného terénu, který ještě skýtal soupeřům možnost něco s pořadím udělat. Od počátku se jelo aktivně, tým Roman Kreuziger Cycling Academy v čele se Šumpíkem znovu kontroloval dění a ovládl většinu prémií. V průběhu etapy došlo k řadě pádů, začalo vydatně pršet a peloton na poslední vrchařskou prémii na Andrlově chlumu přijel už nadělený na řadu skupin.

S mírným náskokem přijel první Jiří Rejzek z Kreuzigerovy Academie. Aktivita soupeřů ale zhatila Rejzkovo úsilí a byl záhy dostižen. Rychlostní prémii v Řetové pro sebe urval Bradáč z Dukly Praha, Šumpík všechno hlídal na třetím místě. Za Českou Třebovou se začalo stoupat na Skuhrov, Šumpík zavelel k útoku, nikdo ho nenásledoval a všem jasně ukázal, kdo je letos nejlepší. Na prémii ve Skuhrově přijel první, do cíle zbývalo 10 kilometrů a stejně jako v první etapě si sólově dojel pro vítězství, v cíli etapy byl jeho náskok přes minutu. Za ním se odehrál souboj o stupně vítězů ve zhruba dvacetičlenné skupině, který vyšel pro Bradáče z Dukly Praha před Tesaříkem z Mapei Meridy. Nejlepším cizincem se stal Nizozemec Nievelstein , který i přes pád v závěru čtvrté etapy uhájil celkové druhé místo. Díky aktivitě a druhému místu v etapě si v konečné klasifikaci polepšil Bradáč z Dukly a poskočil na třetí příčku. Do cíle postupně dojížděli další skupiny závodníků i jednotliví jezdci, všichni mokří, někteří odření po pádech.

Závod dokončilo 92 cyklistů ze 144, kteří se v postavili na start.

JAN ŠVEJKAR

Regionem Orlicka 2024 - konečné pořadí:

1. Pavel Šumpík (ČR, Roman Kreuziger Cycling Academy) 5:41:41 hod, 2. Job Nievelstein (Niz.) -4:31, 3. Adam Bradáč (ČR, Dukla Praha) -4:50, 4. Piták (ČR, Mapei Merida) -4:57, 5. Bittman (ČR, Kovo Praha) -5:18, 6. Stiblík (ČR, BB Com Cycling Team) -5:25.

Další soutěže: vrchařská – Šumpík, bodovací – Šumpík, nejlepší mladík do 17 let – Piták, týmy: 1. Roman Kreuziger Cycling Academy, 2. Dukla Praha, 3. Mapei Merida.