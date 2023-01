„Byla tam větší díra, do které jsem sletěl tak, že jsem dopadl do ostré protihrany. Nohy se mi ze stupaček ohnuly, odnesla to pravá noha. Dalších padesát kilometrů jsem měl mžitky před očima,“ popisoval Michek, který je v celkovém pořadí stále na 14. místě.

V pondělí čeká účastníky volný odpočinkový den.

V sobotu absolvoval se zbytkem jezdeckého pole maratonskou etapu, sice se nezávodilo, ale všichni přespali dohromady v jednom stanu bez týmového doprovodu. „To bylo příjemné, pokecal jsem si s kluky, byla zábava. Šli jsme však brzo spát, protože jsme vstávali hodně brzo,“ dodal Michek.

A začátek nedělní osmé etapy byl pro něho ostrý. „Hned na devátém kilometru nebyla zaznamenána v roadbooku taková větší díra od vody. Takže jsem tam letěl. Dopadl jsem tak, že jsem nohy prošlápl. Ale nechtěl jsem zbytečně ztrácet čas, zabojoval jsem, jenom jsem se z toho potřeboval vyfoukat během jízdy.“

Český jezdec chytil skvělé tempo a pořádně na to šlápl. V etapě dojel jedenáctý, což je jeho letošním maximem. „Jelo se mi dobře jak v dunách, tak po pistách. Bylo také hodně kamenů a řečišť. S výsledkem jsem spokojený,“ hlásil Michek po dojezdu do cíle měřeného úseku. Poté však následoval 400 kilometrů dlouhý přejezd do bivaku v Rijádu. A tam zavítal raději k doktorům. „Není to takové voňavé a lechtivé. Bolest v noze dává o sobě vědět, a to také při přejezdu.“

Dostal pilulky na bolest

Kontrola u doktorů v bivaku ale závažný problém neodhalila. „Martin dostal pilulky na bolest, dvě teď a dvě na zítra. Má to trochu natažené a nateklé, kosti jsou ale v pohodě. Uvidí se, co zítra. Když by se probral s větší bolestí, máme se vrátit a něco s tím prý provedou. Teď musí odpočívat a být v klidu,“ hlásil z bivaku Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion Moto Racing Group.

