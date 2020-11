Vůbec nejhorší ze všeho je nejistota, ze které vychází bezmocnost. A nebo že by naopak? Přesně tyto situace přináší koronavirový „parchant“. Dotýká se všech oblastí, sportu logicky nevyjímaje. Neprofesionální soutěže kolektivních odvětví stojí. Nikdo neví, kdy se znovu rozjedou. Své o tom ví kapitán pardubických florbalistů Radek Formánek. Každý den musí být připravený naskočit zpět do tréninkového procesu.

Nulové informace

Fotbal se znovu rozjel, rovněž hokejisté už mohou na led, startuje se pod vysokými koši. Ve všech případech se ale jedná o ryze profesionální sporty. Jak to bude s těmi odvětvími, co jsou na poloprofesionální či amatérské bázi?

„Nemáme absolutně žádné informace od vedení Českého florbalu. Pouze oznámili do médii, že by se mělo pomalu začít hrát. Nicméně s týmy příliš nekomunikují. Prakticky nevíme, kdy už můžeme trénovat a kdy se bude hrát. Je tak možné, že to bude ze dne na den. Potřebujeme ale nějaký návod, kterým bychom se mohli řídit,“ přeje si Radek Formánek. „Teď je všechno tak nejisté, že člověk neví, na čem je. Sleduji sociální sítě a zjišťuji, že některé florbalové oddíly normálně trénují. Nechápu tedy, že oni můžou a my ne. My vlastně nemáme od trenéra žádné zprávy. Pouze nám oznámil, ať jsme připraveni na to, že se může kdykoli začít trénovat. Člověk je pak zmatený, do toho ze všech stran mediální masáž. Každý říká něco jiného,“ připomíná pardubický bek.

Z jeho slov vyplývá, že by chtěl zase hrát.

„Pokud mohu hovořit za náš tým, tak chceme hrát. Opakuji, v tuto chvíli ale nevíme absolutně hlavu ani patu. Chtěli bychom začít, protože to čekání už je dlouhé a ubíjející. Pokud budeme dodržovat přísné hygienické podmínky a pokud se bude hrát bez diváků, tak by se mohla sezona v nějakém režimu dohrát. Podle mě je spousta horších míst, kde může člověk ke koroně přijít. Když vidím, co se děje v supermarketech, kolik tam chodí najednou lidí, tak si myslím, že bychom to měli zvládnout,“ míní Formánek.

Sportovci jsou zdatní

Jenže, jak už to v životě chodí, tak i restart florbalové Superligy s sebou přináší háček. V případě poloprofesionálů hák… Tím je povinné testování před každým zápasem na přítomnost či nepřítomnost covidu v těle

„Testování, které by předcházelo každému zápasu, není nic příjemného. Všichni máme zaměstnání. Co když bude někdo z týmu pozitivní? Chodíme do práce, živíme rodiny. Před sezonou jsme měli videokonferenci kapitánů a na ní se řešilo, že někteří starší hráči si nedokážou představit, že budou stále testováni. A v případě karantény muset zůstat doma. Kdyby to bylo jako ve fotbale, že doma zůstane jednotlivec, tak by se to dalo nějak akceptovat. Pokud by si to mělo týkat celého týmu, tak to je zcela neúnosné,“ podotýká Radek Formánek.

Jako mnoho jeho kolegů si také on klade otázku: Proč sportovci, co chodí do zaměstnání, na testy musí a ostatní lidé nikoli?

„To je další paradox. Navíc ze svého okolí neznám žádného sportovce, se kterým by to nějak zamávalo. Třeba profesionální sportovci jsou tak fyzicky zdatní, i když budou mít nějaké příznaky nákazy, tak je to ovlivnit nějak nemůže. Chápu však fotbalisty, hokejisty i basketbalisty, že to podstupují. Je to jejich jediný zdroj příjmu. Mají ve svých soutěžích o dost větší peníze než v ostatních sportech,“ poukazuje a na toto témě ještě dodává:

„Fotbalisté jsou každý týden testovaní. Bavil jsem se s trenérem pardubických fotbalistů panem Krejčím a on mi prozradil, že už je z toho rozsekaný, že má úplně nateklý nos. Říká, že je to naprosto zbytečné. Nehledě prý na to, kolik do toho ty kluby již investovaly peněz. A přestože byly každý týden testovaní, tak jim stejně činnost na delší dobu stopli.“

Švédský exodus

A jak se k testování před každým utkáním staví kapitán týmu SOKOLI Pardubice?

„Asi to dnešní doba vyžaduje, ale bylo by lepší, kdyby se netestovalo. To ale neznamená, že mám až takové radikální názory jako hokejový brankář Hrachovina. Ten to přepískl. Nemyslím si, že covid není něco závažného, každopádně u sportovců je potřeba brát to s rezervou.“

Je tu ale ještě jeden zádrhel. Kluby z důvodů předpokladu delší nečinnosti uvolnili své hráče do zahraničí. Například tři pardubičtí borci zamířili na zkušenou do Švédska. A ztenčily se také další florbalové kádry.

„V případě, že by se Superliga znovu rozjela, museli bychom je stáhnout zpátky. Jenže co vím, tak smlouvy mají uzavřené na minimálně sedmadvacet dní. Znamenalo by to, že do prvních zápasů by nastoupily ty týmy oslabené,“ vysvětluje.

Český florbal získal silného sponzora, takže se očekává i nátlak ze strany unie, aby se začalo hrát co nejdříve.

„Sám jsem zvědavý na nějaké oficiální prohlášení Českého florbalu, co nám nadiktuje za podmínky. Doufám, že se dozvíme něco bližšího již brzy,“ přeje si pardubický Radek Formánek.