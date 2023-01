„Čtrnácté místo je bomba! Jenže nás pustili do písku s velbloudí trávou, která neuhýbá, takže se hodně cvičilo s motorkou,“ popsal Michek. Ve středu už na záplavy a déšť v Saudské Arábii nedošlo.

Kamení, písek, mokrý písek a ve čtvrté etapě se k tomu přidala velbloudí tráva. Ta může představovat zrádnou past, protože schovává kromě klacků také kameny. „Byla to pumpovačka, jsem z toho vycucaný do maxima,“ prohodil Michek, který drží tempo s absolutní světovou špičkou dálkových rallye. „Jelo se po hodně otevřených pláních, občas jsme zajeli do pasáží, kde byly schované kameny. Celou dobu jsem se snažil držet tempo, bylo málo pist, kde bych si odpočinul,“ dodal jeho týmový kolega Engel, který se v celkovém pořadí posunul na třicáté místo.

Ze 4. etapy.Zdroj: Orion MRG

Kromě toho stačil Michek pomoci také soupeřům. „Mezi první polovinou a druhou jsme měli přejezd do tankovačky, neutralizaci na 55 minut. Pomáhal jsem tam továrnímu jezdci Franco Caimimu aby mu vyšel benzín, tlačil ho za lanem. Potkal jsem tam ještě Stefana Svitka, také jemu jsem dovezl kanystr s palivem. Naštěstí se to obešlo bez nějakých minut navíc pro všechny, jsem rád, že jsem mohl pomoct,“ popsal několikanásobný domácí mistr v motokrosu, kterému ve středu ubyli minimálně tři soupeři, kteří byli v pořadím před ním.

Potíže s palivem

Michek tak poskočil na průběžné 14. místo. „Výsledek je to zatím suprový, je důležité pokračovat v něm dál. Těší mě, že jsem elitním závodníkům na dostřel,“ dodal. Pořadím se posunul také Milan Engel, který měl však během pauzy v etapě problémy. „V tankovačce mě začala zlobit motorka, asi mi nejde zadní čerpadlo nádrže, prasknul mi chladič na vodu. Díky bohu za to, že jsem tu v cíli i s takovým výsledkem. Na techniku to bylo náročné,“ popsal jezdec Orionu Moto Racing Group.

Engelovu motorku se podařilo opravit. „Řeší se tu problém s benzínem. Tovární tým KTM v něm našel hodně vody, čerpadlo se poškodilo kvůli nečistotám v palivu – sítko bylo hodně ucpané,“ konkretizoval Ervín Krajčovič, šéf české motorkářské stáje.

(z tiskové zprávy)