Prosluněné dopoledne vytvořilo příjemnou kulisu Svitavské desítce, běžeckému závodu, který se stal tradiční součástí celoročního seriálu Iscarex Cup.

Centrem veškerého dění byl Svitavský stadion, organizátorům ze zdejšího atletického oddílu se prezentoval celkem 172 běžců a běžkyň všech věkových kategorií, přičemž šestaosmdesát se jich vydalo na hlavní desetikilometrovou trasu, čtrnáct zvolilo poloviční distanci a dvaasedmdesát účastníků měly dětské a mládežnické závody.

FINIŠ POSTRÁDAL DRAMA

Vytyčená trasa vedla dílem po umělém povrchu na oválu Svitavského stadionu, zčásti po in line dráze a především po cyklostezce ve směru na Vendolí a zpět.



Start byl společný, takže početné pole běžců se brzy po startovním výstřelu začalo trhat a prakticky ještě na dvou „zaváděcích“ okruzích na stadionu se oddělila čtyřčlenná skupinka, která posléze bojovala o mety nejvyšší (Dvořák – Dryml – Jor – Hejl).



Ostré tempo zde udával především první jmenovaný reprezentant atletického klubu z Prostějova. Postupně se mu podařilo svoje soupeře „odpárat“ a zpět na stadion se vrátil nikým neohrožován s bezpečným náskokem. Závěrečné kolečko po in-line dráze a doběh do cíle si tedy mohl v poklidu vychutnat.



Martin Jor skončil druhý, zůstal pozadu za vítězem o sedmnáct vteřin a ve Svitavách zažil jakési běžecké „déjà vu“, protože také před čtrnácti dny v Kunčině na Deseti jarních kilometrech rovněž dobíhal v podobné pozici na stříbrném stupínku.

NOVÁ JMÉNA ŠAMPIONŮ

Protože nepřijeli obhájci titulů z předešlého ročníku Vítek a Nováková, otevřela se scéna pro nové vítěze. Vedle Pavla Dvořáka to platilo i v závodu žen, kde měla v závěru nejvíce sil lanškrounská Sylva Fabová. Také její prvenství bylo přesvědčivé, k dobru měla bezmála půlminutu a to jasně mluvilo o její výkonnostní převaze.

Svitavská desítka 2019 – z výsledkové listiny:

MUŽI – 10 KM – absolutní pořadí – TOP 10: 1. Pavel Dvořák (AC Prostějov) 34:11 min., 2. Martin Jor (Runsport Team) 34:28, 3. Radek Hejl (Letohrad) 35:35, 4. Mojmír Dryml (Hvězda Pardubice) 35:59, 5. Jakub Kolář (TJ Svitavy) 36:56, 6. Miroslav Nemšák (Runsport Team) 37:17, 7. Josef Novák (Horní Čermná) 37:22, 8. Lukáš Adamec (HORO Česká Třebová) 37:33, 9. Jan Chlubna (Nové Město na Moravě) 37:39, 10. Michal Kramář (Sokol Janov)37:42.



Vítězové podle kategorií – junioři: Jakub Kolář. Muži A (20 – 39 let): Pavel Dvořák. Muži B (40 – 49 let): Radek Hejl. Muži C (50 – 59 let): Miroslav Nemšák. Muži D (60 – 69 let): Vítězslav Šolc (BKL Machov) 43:46.



ŽENY – 10 KM – absolutní pořadí – TOP 5: 1. Sylva Fabová (Spinning Lanškroun) 43:49, 2. Anna Krátká (Hvězda Pardubice) 44:14, 3. Alena Bojanovská (Žďár nad Sázavou) 44:18, 4. Markéta Hronová (Czech Tri Team) 44:42, 5. Markéta Černá (Iscarex Česká Třebová) 45:21.



Vítězky podle kategorií – ženy A (20 – 34 let): Markéta Hronová. Ženy B (35 – 44 let): Sylva Fabová. Ženy C (45 – 54 let): Anna Krátká.



MUŽI – 5 KM – hobby: Jaroslav Pirkl (Česká Třebová) 24:18. Muži E (nad 70 let): Petr Leszkow (MK Hlinsko) 24:15.



ŽENY – 5 KM – hobby: Martina Holiská (Pardubice) 21:08. Ženy D (nad 55 let): Eva Jirásková (TJ Maratonstav Úpice) 22:69. Dorostenky: Agáta Borková (Horní Čermná) 26:37.

Děti a mládež:

Nejmladší žactvo I (2010 a ml., 0,6 km): Vít Pirkl (Iscarex ČT) 2:11 a Dita Václavíková (AK Moravská Třebová) 2:07. Nejmladší žactvo II (2008-09, 0,6 km): Šimon Heger (Atletika Lanškroun) 1:58 a Elen Koubová (Iscarex ČT) 2:05. Mladší žactvo (2006-07, 0,9 km): Šimon Kraus (TJ Svitavy) 3:11 a Štěpánka Petrová (Iscarex ČT) 3:19. Starší žactvo (2005-06, 1,2 km): Daniel Zoicas 4:04 a Marika Navrátilová (oba TJ Svitavy) 4:15.