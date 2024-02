Vrcholem zimní atletické sezony bylo halové mistrovství České republiky mužů a žen, které se konalo v Ostravě. V boji o šestadvacet medailových kolekcí se neztratili ani reprezentanti východočeské atletiky, kteří vybojovali celkem šest cenných kovů. Podělili se o ně zástupci dvou klubů: AC Pardubicea TJ Sokol Hradec Králové.

Zdara Pezinková. | Foto: ČAS/Soňa Maléterová

To nejlepší přišlo na úvod celého šampionátu. Jeho první zlatá medailistka byla závodnice AC Pardubice, studentka Gymnázia Mozartova Zdara Pezinková.

„Papírově byla před soutěží ve skoku vysokém na druhém místě, ale to nic neznamená. Technický delegát nastavil zvyšování příliš přísně, takže bylo jasné, že bude rozhodovat zápis,“ říká trenér novopečené české mistryně Filip Sedlák. Během závodu se přes výšku 182 cm přenesly čtyři atletky. „Tam jsem si řekla, že pro čtvrté místo jsem do Ostravy nepřijela a když mi přítomní diváci ochotně roztleskali můj druhý pokus na 186 cm, tak jsem do něho dala všechno,“ popisuje Pezinková. Tímto skokem si o tři centimetry posunula osobní maximum. Další postupnou výšku 189 cm neskočila ani ona, ani favoritka Michaela Hrubá a o celkovém pořadí rozhodl jeden pokus navíc na výšce 186 cm, který k jejímu zdolání potřebovala Hrubá.

Zdara Pezinková na nejvyšším stupínku.Zdroj: AC Pardubice/Filip Sedlák

„Se Zdarou jsme začali spolupracovat v roce 2018 a toto zlato je tedy zhodnocení 5,5 let dlouhé cesty. Cesty plné zdravotních problémů, bolesti, slz, potu a stovek hodin práce. Rozhodně to nemá zadarmo, to by si měl každý uvědomit. Ta medaile není jen její, velkou část z ní bych přidělil jejím rodičům, kteří jí zajišťují perfektní zázemí, podporu a zároveň se nepletou do trénování, což je v mnoha jiných případech kamenem úrazu,“ dodává Filip Sedlák.

Dvojnásobnou bronzovou radost prožila na ostravském šampionátu sprinterka Pavla Kvasničková. Na šedesátce doběhla při národním rekordu Karolíny Maňasové třetí díky osobnímu rekordu 7,48 a na stejné pozici skončila ve finále na 200 metrů za 24,00 (v rozběhu si na této trati vylepšila osobák na 23,92).

AC Pardubice se díky těmto výsledkům senzačně umístil v TOP 10 v hodnocení klubů na MČR.

Třikrát stupně vítězů, taková byla ostravská bilance královéhradecké atletiky na ostravském mistrovství. Pro stříbro si ve výškařském sektoru doskočil výkonem 214 cm Marek Bahník a v jeho případě hrála alchymie pokusů proti němu, když tuto výšku překonal napotřetí, zatímco vítězný Josef Adámek z Plzně byl úspěšný na druhý pokus.

Na čtvrtce se ve finiši protáhl na bronzový stupínek Michal Desenský (46,42)a jeho oddílový parťák Filip Šnejdr bral třetí místo na 800 metrů (1:48,13).

Svoje vyslance měly na tuzemském halovém vrcholu také další východočeské kluby (Jiskra Ústí nad Orlicí, Lokomotiva Trutnov, TJ Svitavy, Atletika Polička, Hvězda Pardubice, Jiskra Litomyšl, SK Nové Město nad Metují, AC TJ Jičín, AC Vysoké Mýto, Atletika Chrudim). Za zmínku stojí mimo jiné sedmá místa jičínské Gabriely Veigertové na 3000 metrů (9:58,29) a Bonifáce Boháče z Hvězdy na patnáctistovce (4:00,68). Mnozí další závodníci nepostoupili z rozběhů, nicméně je potřeba zdůraznit, že samotná kvalifikace na halové MČR je nesporným sportovním úspěchem a potvrzením vysoké výkonnosti každého z nich.