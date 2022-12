„Jsem nohama na zemi. Chtěl bych překonat sám sebe, ale vím, že to bude těžké. Sen to ale je. Nejedeme proti jednomu týmu, jak to měly například kamiony s Kamazem. U nás je sedm továrních týmů a všechny mají tři čtyři jezdce. Kdybych byl mezi patnáctým a dvacátým místem, bylo by to fajn,“ řekl Michek.