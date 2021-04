Svitavy versus Ústí nad Labem!

Vyhlídka na sérii s Nymburkem nebo Opavou sice na první pohled vzhledem k síle téhle dvojice není z nejlákavějších, ale marná sláva, je to čtvrtfinále, plnohodnotná série na tři vítězství, symbolické potvrzení příslušnosti k širší špičce soutěže.

Jak pro Svitavy, tak pro Ústí bude vyřazení v předkole zklamáním.

Znovu připomeňme, že se hraje jen na dvě utkání, tedy modelem, který se v naší lize používá jen zřídka. Standardně v play off je jedno, jestli tým vyhraje o bod nebo o třicet, bere se pouze vítězství.

V tomto případě však bude rozhodující součet skóre ze dvou duelů. Což znamená, že podstatný bude každý koš, nikdo si nesmí dovolit výpadek či hluchou pasáž, protože to také může znamenat K.O.

1. utkání:

Svitavy – Ústí nad Labem (úterý 17:00)

2. utkání:

Ústí nad Labem – Svitavy (čtvrtek 18:00)

A ještě jeden důsledek má tenhle systém. Protože se sčítá skóre ze dvou zápasů, může se stát, že po čtyřiceti minutách bude na ukazateli svítit nerozhodné skóre a utkání přesto skončí. Ano, může se narodit v basketbale prakticky nevídaná remíza.

„Tyto série, kde se hraje na určený počet zápasů a rozhoduje skóre, jsou velmi nevyzpytatelné. Jedná se vlastně o jedno osmdesátiminutové utkání, jehož vítěz postoupí dál. Předchozí vzájemné zápasy ukázaly, že se týmům daří v domácím prostředí, třikrát byl více než desetibodový rozdíl. Pokud bychom dokázali v tomto trendu pokračovat, tak by nám taková výhoda velmi pomohla ve venkovní odvetě,“ je si vědom asistent svitavského trenéra Martin Novák.

„V sérii bude o postupu rozhodovat každý bod. Jak nám ukázal nedávný domácí zápas, tak klíčem k úspěchu bude ubránit Lamba Autreyho. Zvítězit se podařilo především díky kvalitní týmové hře. To musíme zopakovat a potom budeme mít dobré vyhlídky předkolo zvládnout,“ dodal křídelník Pavel Slezák.

Hvězdy Slunety: Autrey a ti další

Lamb AUTREY

Historie svitavských soubojů s tímto výborným hráčem je velice pestrá. Na to, jak ještě v děčínském dresu před dvěma lety zatarasil Turům cestu do finále, si mnozí jistě vzpomenou. Je jasně nejužitečnějším basketbalistou Slunety a pokud chtějí Dekstone Tuři pomýšlet ve dvojutkání na úspěch, musí ho co možná nejvíce přibrzdit a neutralizovat. Jinak bude zle.

Tucker HAYMOND

Nedávno příchozí Američan odehrál za Slunetu zatím jenom sedm zápasů v nadstavbové skupině, v nich ovšem zapsal průměr přes patnáct nastřílených bodů a na trojkovém oblouku vykazuje úspěšnost přes čtyřicet procent. O víkendu dal Královským sokolům 35 bodů, pronikavější vizitku konkurenci ani nemohl poslat. Pozor, tady se skrývá obrovské nebezpečí.

Ladislav PECKA

Před lety dal tento pivot Turům v jednom zápas přes čtyřicet bodů. Takové časy jsou velmi pravděpodobně pryč, ovšem na kvality tohoto basketbalisty si svitavský tým musí pořád dávat pozor. Nepodává sice vždy stabilní výkony, ale dvouciferné body doručuje do košů soupeřů celkem pravidelně a jeho ubránění je tak pro svitavské podkošové hráče zásadním úkolem.