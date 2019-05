Kdo se nejlépe zorientuje, ten vyhraje… Tuto neděli poměří na pravém břehu Labe v Pardubicích své schopnosti orientační běžci. A ve hře jsou tituly z mistrovství České republiky sprintových štafet. Bez šancí rozhodně není největší tuzemský klub, OK Lokomotiva Pardubice. Centrum závodu je umístěno v areálu letního kina. Tratě povedou sídlištěm Polabiny III a loukami i remízky v okolí řeky.

Nejtěžší vše skloubit

Organizátoři z řad Lokomotivy pracovali na přípravě šampionátu celý rok.

„Nejdříve jsme zvažovali různé varianty místa konání. Nakonec vyhrálo umístění centra v areálu letního kina za Wonkovým mostem. Potom se na závod připravila speciální mapa a od prosince se práce zintenzivnila. Jednali jsme s orgány veřejné správy, se spolkem provozujícím letní kino. Museli jsme zajistit parkování pro účastníky, několikrát jsme diskutovali s Českou televizí. V poslední fázi to byla příprava mapy a závodních tratí,“ vysvětluje ředitel mistrovského závodu štafet Karel Haas.

Menší, ale milou komplikací při přípravě bylo zařazení šampionátu do vysílacího schématu České televize.

„Přímý přenos bude po třiceti letech prvním živým přenosem ze sportovní akce v Pardubicích mimo stadióny a haly. Tím posledním byl dojezd etapy cyklistického Závodu míru,“ odhaluje střípky z historie předseda OK Lokomotivy Petr Klimpl.

Podle něj bylo nejtěžší na celé akci vše zkoordinovat.

„Těch věcí je mnoho a dát vše spolu dohromady nebylo snadné. Třeba umístění přenosových vozů České televize jsme řešili snad pět týdnů. Jejich hmotnost a velikost je poměrně velká a najít vhodné místo v dosahu centra závodu nebylo snadné.“

Na startu 130 týmů

Do příprav se zapojila celá řada členů OK Lokomotiva. V den závodu se jich do organizace zapojí kolem sta.

„Všichni jsou dobrovolníci a přípravě šampionátu se věnují ve svém volném čase,“ říká Klimpl.

Organizátoři očekávají na startu kolem 130 čtyřčlenných smíšených týmů z celé republiky, včetně absolutní české špičky. Od devíti hodin poběží svůj závod dorostenci, o půl jedenácté startuje hlavní kategorie mužů a žen (čtyřčlenné štafety – nejdříve žena, pak dva muži a finišuje žena). A po dvanácté vyběhnou ve čtyřech věkových kategoriích i veteráni. Do bojů o cenné kovy zasáhne šest týmů OK Lokomotiva Pardubice. Po třech v dospělých a dorostu. Dospělí obhajují stříbro, mládežníci jsou do neděle úřadujícím mistrem.

Přestože se do Pardubic sjede na 600 závodníků a členů doprovodu, občané se nemusí bát žádných větších dopravních omezení.

„V Lonkově ulici bude z důvodu bezpečnosti přebíhajících závodníků omezení rychlosti a bude tam zřízeno vyhrazené parkování pro přenosové vozy České televize. Pro parkování osobních automobilů účastníků závodu budeme mít na ulici Hradecké vyhrazeny vždy jeden jízdní pruh v každém směru, obdobně jako při hokeji,“ upřesňuje Haas.

Zkrátka nepřijdou příchozí diváci. Mohou si vyzkoušet orientační bludiště nebo rovnou porazit mistry…

„Od 9 do 14 hodin si mohou všichni návštěvníci, včetně malých dětí či seniorů, vyzkoušet orientační bludiště, které už znají návštěvníci Sportovního parku Pardubice. Od 12.30 do 13.30 pak budou mít zájemci možnost proběhnout si trať a poměřit tak své síly s profíky,“ zve Petr Klimpl.