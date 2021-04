Hosté věděli, že pokud mají myslet na první místo v nadstavbové skupině A2, tak nic jiného než výhra nepadá do úvahy.

Tuři za ní vykročili v první čtvrtině jistým krokem. Soupeře nepustili ani jednou do vedení a naopak si sami začali budovat náskok, který ještě před uplynutím deseti minut nabobtnal do dvouciferné body.

Tento odstup si ve zbytku prvního poločasu v poklidném tempu udržovali, při odchodu do kabin byli patnáct bodů v plusu, což vcelku odpovídalo tomu, co bylo na palubovce k vidění.

Třetí čtvrtina byla ze svitavské strany mizerná, hostům se nedařilo protivníka definitivně zlomit a Nová huť několikrát stáhla svoje manko pod hranici deseti bodů. Kontrolovaný vývoj ze strany Turů ovšem nebyl ohrožen, bodovou šňůru domácím basketbalistům nedovolili.

Drama se na hrací plochu nedostavilo ani v závěrečné periodě. Ostravané neměli síly ani schopnosti na to, aby se ve skóre podstatněji přiblížili, a svitavským hráčům nakonec stačil sotva průměrný výkon k tomu, aby si pohlídali očekávané vítězství. To v závěrečných minutách navyšovali, když jejich rival postupně rezignoval.

Peter Bálint, trenér NH Ostrava: Začnu od konce - dostali jsme se na rozdíl deseti bodů, ale závěr jsme nezvládli. Udělali jsme několik hloupých chyb a ztrát. Bez pivotů jsme odvedli poměrně dobrý výkon. V malé sestavě jsme vyhráli na doskocích. Byly tam jak bojovnost, tak nasazení, ale také mladické chyby. Zápas hodnotím pozitivně, doufám, že to našim mladým hráčům něco dá do jejich budoucí kariéry.

Lukáš Pivoda, trenér Dekstone Turů Svitavy: Jsme rádi za podle mého názoru povinnou výhru. Navzdory pokynům v poločase jsme se přizpůsobili ve třetí periodě soupeři a začali jsme po hřišti chodit. Nevyužívali jsme naše přednosti, v obraně jeden na jednoho jsme dostali čtyřicet bodů zpod koše, což je špatně. V útoku jsme někdy hráli až moc hloupě. Musíme zapomenout na ty špatné pasáže ze zápasu a připravit se na další utkání.

Matěj Svoboda, křídelník Dekstone Turů Svitavy: My jsme splnili povinnost, což bylo vyhrát. I přesto, že to skončilo o dvacet bodů, tak z naší strany tam byla spousta chyb. S výkonem nejsme vůbec spokojeni. Musíme se vyvarovat hloupých chyb, co jsme dělali. Jestli chceme útočit na první místo v A2, tak takto hrát nemůžeme. Doufám, že to byl náš horší zápas a že to bude příště lepší.

SKUPINA A2

NH Ostrava – Dekstone Tuři Svitavy 65:85 (18:29, 33:48, 54:64)

Body: Pumprla 15, Prošek 13, Šmíd 11, Havlík 6, Š. Svoboda 6, Snopek 6, Žák 6, Šiška 2 – M. Svoboda 18, Slezák 14, Sehnal 11, Johnson 10, Welsch 9, Dragoun 8, Pinkston 4, Bujnoch 3, Goga 3, Svojanovský 3, Hlobil 2. Rozhodčí: Blahout, Linhart, Karafiát. Fauly: 22:17. Trestné hody: 13/9 – 17/14. Trojky: 2:9. Doskoky: 40:38. Hráno bez diváků.

Pořadí:

7. Ústí nad Labem (14 vítězství/15 porážek), 8. Svitavy (13/16), 9. Hradec Králové (13/16), 10. Děčín (11/17), 11. Olomoucko (9/23), 12. Ostrava (6/25).

Příště:

Královští sokoli Hradec Králové vs. Dekstone Tuři Svitavy (sobota 10. dubna, 17:00, SH Třebeš).