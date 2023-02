Oběma se nedaří, mají stejnou bilanci a jsou na dně tabulky. Basketbalisté Hradce Králové a Olomoucka jsou v této sezoně tím nejhorším, co nejvyšší soutěž nabízí. A právě souboj těchto dvou celků může hodně napovědět o tom, kdo z nich by se mohl zachránit a kdo poputuje do nevyzpytatelné baráže proti prvoligovému vítězi.