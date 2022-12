„Pro nás to nebyl jednoduchý zápas, i proto, že jsme hráli bez dvou našich špičkových hráčů Rikiče a Šafarčíka, ale i Dabrowa Gornicza dala šanci některým mladším a méně zkušeným hráčům, aby si více zahráli. Chtěli jsme skončit základní část vítězně, bohužel se nám to nepodařilo,“ konstatoval kouč Pardubic Dino Repeša.

Hosté předvedli zejména v prvním poločase nebývalou kanonádu zpoza trojkového oblouku (10 z celkových 12 trojek dali do přestávky). Po změně stran se na perimetru začalo více dařit domácím basketbalistům, jenomže je srážel značný počet ztrát a nedařilo se jim ani přesně zakončovat rychlé protiútoky.

„Připadalo mi to spíše jako přípravné než soutěžní utkání,“ připustil Dino Repeša. „Neměli jsme dost energie v obraně, v útoku nám chybělo více otevřených střel, dalším z klíčových faktorů byl doskok. Ano, hráli jsme bez Rikiče, ale to není důvod, aby soupeř pod košem dominoval,“ nehledal pardubický kormidelník výmluvy v absenci svého stěžejního muže do podkošového prostoru.

Co naplat, ale jak už bylo řešeno, tenhle nezdar není z kategorie osudových, jelikož o tom, že do play off postoupí z prvního místa své skupiny, rozhodly Pardubice pěti vítězstvími za sebou v předcházejícím průběhu tohoto poháru. „My se musíme dívat dopředu, pokusit se vrátit do hry co nejdříve oba důležité hráče a dobře potrénovat na náš poslední ligový zápas před vánoční přestávkou,“ vyhlíží Dino Repeša následující vystoupení v Kooperativa NBL, které jeho svěřenci sehrají ve středu 21. prosince doma proti USK Praha (17.30).

Alpe Adria Cup:

BK KVIS Pardubice – MKS Dabrowa Gornicza 69:78 (21:24, 37:45, 50:59). Body: Pekárek 21), Čolak 12, Vyoral 11, Švrdlík 8, Potoček 8, Svoboda 4, Burda 3, Štěrba 2 – Verge 20, Drame 13, Radwanski 10, Kucharek 9, Piechowicz 8, Rajewicz 7, Mokros 7, Bluiett 2, Chealey 2.