K prvnímu střetnutí zajíždí Beksa do Chorvatska. Konkrétně do Záhřebu. Do míst, kde to moc dobře zná pardubické kvarteto: hlavní trenér Dino Repeša, jeho asistent Vanja Miljković a hráči Mateo Čolak a Robert Rikic. Ti totiž nastoupí proti svým krajanům.