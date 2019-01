Ústí n. O./Černovír - Na palubovce Střední školy uměleckoprůmyslové si to ve fotbale rozdalo dvanáct družstev spřátelených sborů pořádajícího SDH Černovír o putovní pohár.

Na tento turnaj se sjela pozvaná družstva z celého okresu a obhájce titulu, družstvo SDH Rájec. Zúčastněné týmy byly nalosovány do dvou skupin. Hrálo se systémem každý s každým, z obou skupin postupovaly tři nejlepší celky do finálové skupiny, kde se bojovalo o celkové prvenství.



Družstvo Rájce, obhájci loňského prvenství, se po loňském senzačním výkonu letošní rok velice trápilo. Perfektní kombinace hráčů většinou končily špatným zakončením. Ale obhájci se netrápili sami, spousta zápasů končila bezbrankovou remízou. Často rozhodovala o výhře jedna branka, kterou dokázal několikrát střelit i „papírově“ slabší tým.



Kdyby pořadatelé chtěli, to co se jim povedlo v rozlosování finálových zápasů, tak se jim to nejspíš nepovede. Nalosovali totiž na poslední zápas turnaje družstva Lanšperku a Černovíra A. Ta měla před tímto zápasem bodovou shodu a shoda panovala i v kolonce skóre, a tak si to družstva na palubovce rozdala přímým soubojem o první místo. Z vítězství se nakonec po prodloužení radoval Černovír.

Konečné pořadí: 1. Černovír A, 2. Lanšperk, 3. Černovír B, 4. Letohrad, 5. Ústí I., 6. Knapovec B, 7. D. Třešňovec, 8. Rájec, 9. Nekoř, 10. HZS Ústí, 11. Hylváty, 12. Knapovec A