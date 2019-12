Němčice nedaleko Litomyšle byly, jak je každoroční tradicí, dějištěm závěrečného závodu běžeckého seriálu Iscarex Cup. Vánoční běh okolo Zlatého pásku se nezapočítával do celoročního žebříčku, i přesto se na startu hlavní trati měřící 5200 metrů objevilo v chladném počasí sedm desítek účastníků.

Pro vítězství si doběhl několikanásobný celkový vítěz poháru Radek Hübl, který se ve druhém kole odpoutal od dotírajících juniorů Bonifáce Boháče i Jana Šimůnka a cílem proběhl neohrožován v čase 17:15 min. Nejrychlejší ženou byla na trase vedoucí Němčicemi podle očekávání Vendula Stránská, její vítězný čas měl hodnotu 21:11 min.

A potom přišel čas sečíst dosažené výsledky a v němčickém kulturním domě vyhlásit nejlepší běžce a běžkyně Iscarex Cupu 2019 v kategoriích mládeže i dospělých.

Celý seriál trval do března do prosince, zařazeno do něho bylo na šest desítek rozmanitých podniků (včetně minisérií Pekelný kilometr a Zemská míle), běhalo se po dráze i na silnici, po asfaltu i v terénu, do vrchu i přes pole, od několikakilometrových tras po půlmaratónské porce.

Nejpočetněji obsazen byl červnový Běh Dobroučským krajem, který nalákal na start úctyhodných 433 závodníků a závodnic všech generací. Přes tři stovky se vyšplhal počet účastníků Běhu kolem poličských hradeb i Letohradské pětky. A ti nejpilnější běžci stihli objet několik desítek závodů.

Králem letošního ročníku Iscarex Cupu byl korunován letohradský Radek Hejl, a to po velice dramatickém souboji s Jaroslavem Tlapákem z České Třebové. Rozdíl mezi nimi je v konečném účtování minimální a mluví „o vlásek“ ve prospěch Hejla, celkovou „bednu“ ještě doplnil bronzový Lukáš Adamec.

Mnohem jednoznačnější bylo prvenství Jany Matyášové mezi ženami. Běžkyně reprezentující Silvitu Ústí nad Orlicí nic nedbala na to, že věkově spadá do druhé nejstarší skupiny, a konkurentkám nedala díky stabilním výkonům po celou sezonu šanci. Spolu s ní tvořily absolutní top trojici Sylva Fabová z Lanškrouna a Anna Krátká (Hvězda Pardubice).

A dobrá zpráva na závěr. Iscarex Cup se vrátí na sportovní scénu také v roce 2020, na který je znovu nachystán pestrý kalendář závodů. Tím prvním bude v březnu Deset jarních kilometrů v Kunčině.

Vánoční běh okolo Zlatého pásku:

MUŽI – ABSOLUTNÍ POŘADÍ (5,2 km): 1. Radek Hübl (Runsport Team/Salomon Team) 17:15, 2. Bonifác Boháč (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 17:24, 3. Jan Šimůnek (Iscarex Junior Team Česká Třebová) 17:50, 4. Tomáš Fliedr (F-Bike klub Sádek) 17:56, 5. Lukáš Adamec (Horo Česká Třebová) 18:34, 6. Martin Vacek (Iscarex Česká Třebová) 18:37, 7. Karel Radiměřský (Iscarex Česká Třebová) 19:01, 8. Aleš Stránský (Iscarex Česká Třebová) 19:05.



ŽENY – ABSOLUTNÍ POŘADÍ (5,2 km): 1. Vendula Stránská (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí) 21:11, 2. Michaela Šilarová (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 21:19, 3. Radka Faltusová (Atletika Jablonné nad Orlicí) 21:42, 4. Jana Matyášová (Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí) 21:50, 5. Sylva Fabová (Spinning Eva Lanškroun) 21:57, 6. Monika Vebrová (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí) 22:04, 7. Ivana Klímová (Atletika Polička) 22:07, 8. Tereza Šedová (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 22:56.

ISCAREX CUP 2019 – vítězové:

NEJMLADŠÍ ŽACTVO I (do 9 let): Miroslav Svojanovský (Activity Lanškroun) a Dita Václavíková (AK Slovan Moravská Třebová).

NEJMLADŠÍ ŽACTVO II (10 – 11 let): Šimon Heger (Atletika TJ Lanškroun) a Barbora Steklá (TJ Svitavy).

MLADŠÍ ŽACTVO (12 – 13 let): Josef Bureš (Iscarex Junior Team Česká Třebová) a Kateřina Hejlová (Iscarex Junior Team Česká Třebová).

STARŠÍ ŽACTVO (14 – 15 let): Michal Vacek (Vencl tým Ústí nad Orlicí) a Sára Serbousková (Iscarex Junior Team Česká Třebová).

DOROST (16 – 17 let): Jan Moravec (JM Team Letohrad) a Michaela Šilarová (Vencl tým Ústí nad Orlicí).

JUNIOŘI (18 – 19 let): Bonifác Boháč (Vencl tým Ústí nad Orlicí).

MUŽI A (20 – 39 let): Jaroslav Tlapák (Česká Třebová).

MUŽI B (40 – 49 let): Radek Hejl (Letohrad).

MUŽI C (50 – 59 let): Martin Vacek (Iscarex Česká Třebová).

MUŽI D (60 – 69 let): Vladimír Vacarda (Eleven Run Team).

MUŽI E (nad 70 let): Miroslav Krumer (MK Ostrov).

JUNIORKY (18 – 19 let): Agáta Borková (Brzdy Horní Čermná).

ŽENY A (20 – 34 let): Ivana Klímová (Atletika Polička).

ŽENY B (35 – 44 let): Sylva Fabová (Spinning Eva Lanškroun).

ŽENY C (45 – 54 let): Jana Matyášová (Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí).

ŽENY D (nad 55 let): Eva Jirásková (TJ Maratonstav Úpice).