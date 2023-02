„Myslím, že jsme odehráli jeden z našich nejlepších zápasů v dosavadním průběhu sezony. Až na nějaké kratší úseky jsme byli po celou dobu velmi koncentrovaní. Domácí tým jsme udrželi na 66 bodech, a to jsme ještě dostali patnáct bodů v posledních pěti minutách, takže můžu říct, že jsme v obraně předvedli parádní výkon. V útoku jsme si dobře půjčovali balón, celkově jsme hráli to, co jsme chtěli a potřebovali,“ pochvaloval si kapitán Tomáš Vyoral.