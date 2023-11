/FOTO, VIDEO/ Letohradští hokejbalisté zažívají vydařený závěr podzimní části nejvyšší soutěže. V předposledním vystoupení v tomto kalendářním roce zazářili na kladenském stadionu, kde silnému soupeři naložili půltucet gólů a posunuli se díky tomu na čtvrté místo extraligové tabulky.

VIDEOMOMENTKY / Kladno - Letohrad 2:6, ELH 25. 11. 2023 | Video: Bohumil Kučera / Rudolf Muzika

Jeleni odehráli ve středních Čechách povedený duel, od stavu 1:1 se pevně chopili jeho taktovky a protivníkovi nedali šanci. „Byl to fakt zodpovědný výkon, kluci hráli opravdu velice dobře, a to jak do obrany, tak do útoku. Plnili všechny pokyny, co měli. Od té doby, co držíme systém, který měl loni úspěch, tak vyhráváme. Hráčům za kvalitní výkon děkujeme, teď ještě musíme zvládnout poslední utkání doma a pak se můžeme v klidu připravovat na jarní část sezony,“ byl spokojen trenér Tomáš Friml.

Podzimní derniéru odehrají Letohradští v sobotu 2. prosince proti Plzni (14.00) a v tomto klání budou zřejmými favority.

CROSSDOCK EXTRALIGA: HBC Kladno – SK Hokejbal Letohrad 2:6 (0:1, 1:1, 1:4). Branky: 21. Pražák (Adam), 39. Pražák (Pospíšil) – 9. Macháček (Halbrštát), 23. Faltus (Cvejn, Hubálek), 31. Halbrštát (Macháček, Rozlílek), 32. Cvejn (Faltus, Hubálek), 42. Halbrštát (Rozlílek), 43. Faltejsek (Levý, Lajčiak).

Letohrad: Křemenák – Anýž, Bečka, Krejsa, Lajčiak, Lux, Švec – Chovanec, Cvejn, Faltejsek, Faltus, Halbrštát, Hubálek, Levý, Macháček, Rozlílek.

Další výsledky:

Ústí nad Labem – Kert Park Praha 3:1, Plzeň – Hostivař 3:5, Hradec Králové – Dobřany 3:5, Svítkov – Pardubice 2:5, Karviná – Prachatice 1:1 (nedohráno).

Pořadí:

1. HBC Hostivař (36), 2. HC Kert Park Praha (29), 3. Elba DDM Ústí nad Labem (26), 4. SK Hokejbal Letohrad (23), 5. HBC Svítkov Stars Pardubice (23), 6. HBC Kladno (22), 7. HbK Karviná (18), 8. HBC Pardubice (17), 9. HBC Hradec Králové 1988 (14), 10. TJ Snack Dobřany (14), 11. HBC Plzeň (5), 12. HBC Prachatice (4).

(rh, jan)