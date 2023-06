Předprázdninový čas nabízí v regionálním běžeckém seriálu Iscarex Cup 2023 několik tradičních zastávek určených především pro zdatné vrchaře. Dva podniky tohoto druhu se uskutečnily o uplynulém víkendu. V sobotu se závodilo na trati z České Třebové na Kozlovský kopec, den nato se běžci přestěhovali do Mladkova, odkud zamířili k cíli na Suchý vrch.

Běh na Kozlovský kopec má třicetiletou tradici a ve své letošní edici si nevybral zrovna štěstí na počasí, jelikož v sobotním dopoledni doprovázel závodníky při jejich kalvárii dlouhé 5,2 kilometru s převýšením 230 metrů déšť. Pro 66 startujících to však konec konců asi byly příhodnější podmínky než třicítky, které panovaly v předchozích dnech, bez ohledu na to, že se většina trasy vine serpentinami mezi stromořadím a lesem. Klání mělo jednoznačného favorita v Radku Hüblovi, který tuto roli dominantním způsobem potvrdil, když zvítězil systémem start-cíl, brzy utekl veškeré konkurenci a svůj náskok neustále navyšoval. Druhého Filipa Záveského nechal za sebou skoro o půldruhé minuty. Fantastický výkon předvedla vítězka mezi ženami Adéla Vetchá, kterou nejen, že porazili jenom dva výše zmínění nejrychlejší muži závodu (!), ale navíc se v jejím podání otřásal v základech i traťový rekord 20:32, který od roku 2016 drží její sestra Michaela Stránská. A platit bude i nadále, k jeho překonání scházely pouhé tři vteřiny…

Muži – TOP 10: 1. Radek Hübl (SK Veteráni Dobrouč) 18:36, 2. Filip Záveský (AK Iscarex Česká Třebová) 20:04, 3. Adam Jirků (TJ Nové Město na Moravě) 20:49, 4. Jan Benko (Eleven Run Team) 21:09, 5. Jan Záveský (Orel Česká Třebová) 21:11, 6. Michal Kubišta (Letohrad) 21:32, 7. Jakub Očenáš (AK Iscarex Česká Třebová) 21:33, 8. Petr Šimek (Vencl tým/www.zeleneudoli.cz) 21:35, 9. Dominik Šmarda (FbK Svitavy) 21:40, 10. Miroslav Dvořák (Bystré) 21:45. Ženy – TOP 5: 1. Adéla Vetchá (AK Iscarex Česká Třebová) 20:35, 2. Lenka Švorčíková (Iscarex Česká Třebová) 24:46, 3. Aneta Čípová (AK Iscarex Česká Třebová) 24:55, 4. Kateřina Pirklová (Letohrad) 26:25, 5. Romana Benková (Litomyšl) 28:00.

Čtyřicáté narozeniny, dá-li se to tak říci, slavil v neděli běh z Mladkova na Suchý vrch, jehož výsledky se kromě Poháru Iscarexu započítávají rovněž do hodnocení Českého poháru v bězích do vrchu, takže sem přijíždějí i účastníci ze vzdálenějších destinací. Tentokrát jich bylo celkem pětasedmdesát a na každého z nich čekalo výživné běžecké menu v podobě 9,5 kilometru lesním terénem s převýšením 522 metrů. Věru slušná porce… Radek Hübl si tentokrát naordinoval volno a dal šanci dalším běžcům. Chopil se ji především zkušený vrchař František Vagenknecht z Nové Paky, jehož triumf lze označit také za suverénní, druhého v cíli, jímž byl junior Marek Fajfr, porazil o více než minutu. A pro zajímavost, věkový rozdíl mezi prvními dvěma běžci byl skoro 30 let. Mezi ženami se z prvenství radovala nestárnoucí Táňa Metelková, která soupeřky doslova deklasovala, její odstup v cíli na nejbližší pronásledovatelku byl bezmála tříminutový.

Běh Mladkov – Suchý vrch

Muži – TOP 10: 1. František Vagenknecht (Nová Paka) 42:58, 2. Marek Fajfr (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 44:10, 3. Tomáš Kechrt (Nový Malín) 44:40, 4. Jiří Kyral (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 45:10, 5. Jaroslav Tlapák (AK Iscarex Česká Třebová) 46:01, 6. Ondřej Metelka (OK 99 Hradec Králové) 46:24, 7. Rostislav Petráš (Nový Jičín) 46:46, 8. Radek Hejl (Letohrad) 47:20, 9. Martin Vacek (AK Iscarex Česká Třebová) 48:15, 10. Petr Šimek (Vencl tým/www.zeleneudoli.cz) 48:28. Ženy – TOP 5: 1. Táňa Metelková (BK Náchod) 49:18, 2. Linda Mrázková (Děčín) 52:15, 3. Lenka Švorčíková (AK Iscarex Česká Třebová) 54:17, 4. Jana Peterová (Loko Pardubice) 56:38, 5. Anna Kovářová (OB Česká Třebová) 56:59.

Tento týden nabídne běžcům a běžkyním další dvě vrchařské zkoušky. Ve středu 28. června se koná čtvrtý díl miniseriálu Pekelný kilometr (od 17 hodin ve sportovním areálu Peklák v České Třebové) a v sobotu 1. července je na pořadu pátý ročník závodu Králický Sněžník Beze stopy. Startuje se v 11 hodin v Heřmanicích u Králík, trať měří 14,1 km s převýšením přes 1000 metrů v náročném terénu po lesních pěšinách a kamenitých stezkách. Pořadatelem je AK Račí Údolí a jak název napovídá, mottem závodu je ohleduplnost k přírodě a životnímu prostředí.