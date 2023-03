/FOTOGALERIE/ V tradičním jarním termínu a jako první závod seriálu Iscarex Cup 2023 se uskutečnil sedmý ročník Deseti jarních kilometrů v Kunčině u Moravské Třebové. Letos se poprvé registrace prováděla pouze elektronicky a také se běželo s čipovým měřením, což se neobešlo bez občasných technických problémů. Suverénním vítězem závodu se stal nedostižný Josef Novák v traťovém maximu.

Deset jarních kilometrů v Kunčině v roce 2023. | Foto: Martin Hlaváč

Běh se uskutečnil za ideálního jarního počasí a i díky tomu padl první rekord, když se na start postavilo napříč kategoriemi 178 závodnic a závodníků.

Hlavní závod se běžel na desetikilometrovém mírně členitém silničním okruhu. A právě díky kvalitní trati a skvělému počasí padala spousta osobních rekordů, které závodníci v cíli s radostí hlásili do světa.

Stylem start – cíl vyhrál v novém rekordu Josef Novák (SK Veteráni Dobrouč), který nový „traťák“ zvládl za neskutečných 31:26 min. „Věděli jsme, že má Pepa velkou formu, ale takový čas jsme nečekali,“ uvedl za organizátory Michal Heger. Jako druhý doběhl v taktéž výborném čase 33:34 Jan Šimůnek z Iscarexu Česká Třebová a třetím mužem v absolutním pořadí byl Jiří Kyral (Vencl tým Ústí nad Orlicí) za 35:16.

Deset jarních kilometrů v Kunčině v roce 2023.Zdroj: Martin Hlaváč

Celkově osmý byl nejrychlejší junior Jakub Koblovský ze Slovanu Moravská Třebová, který doběhl pouhých 41 vteřin za třetím Kyralem.

Kategorii muži B ovládl Vítězslav Nečas z Elite sport Boskovice, kategorii muži C Tomáš Číhař z Chvojence. Mezi „déčkaři" dominoval Miloš Žila, další člen týmu Elite sport Boskovice. V nejstarší kategorii nad 70 let běželi čtyři borci a že zde triumfoval „nejmladší“ z nich Oto Kubišta z Iscarexu Česká Třebová, nebylo až takové překvapení. „Ale že vyhraje v tomto věku v čase 49:17, to je naprosto famózní. Oto předběhl kromě svých tří soupeřů v kategorii ještě dalších 26 závodníků,“ smekl klobouk Michalů Heger.

Mezi ženami vypálila všem rivalkám rybník juniorka Barbora Teclová (ISTT) časem 39:24. Druhá absolutně byla vítězka kategorie ženy B Ukrajinka Svitlana Ilchenko. Třetí ženou v cíli byla atletka Vencl týmu Ústí nad Orlicí Tereza Šedová (vítězka kategorie A). Kategorii ženy C vyhrála Adéla Dvořáková z Bystrého a nejstarší kategorie D se stala kořistí Evy Jiráskové z Maratonstavu Úpice. Dosavadní traťový rekord, který vytvořila Hana Švestková Stružková časem 37:55, zůstal nepokořen.

Nejbližší závody Iscarex Cupu 2023:

5. dubna: 1. Pekelný kilometr (sjezdovka Peklák Česká Třebová)

8. dubna: Širokodolský kros

22. dubna: Běh Javorkou v České Třebové

29. dubna: Memoriál Quido Štěpánka v Jablonném nad Orlicí

Před hlavním závodem tradičně vyběhli na svou trať o délce 3,8 km hobby běžci. V tomto zápolení nejlepší ústeckoorlický Jakub Stránský časem 13:30, což je neoficiálně nejlepší výkon této trasy, tedy rekord číslo 2. Za ním doběhli Šimon Suldovský a Lukáš Marek. Nejlepší ženou byla Kateřina Ulrichová ze Slavie Praha (15:08), která se zlepšila o minutu a půl oproti minulému roku. Druhá doběhla Aneta Popelková a třetí Pavla Hlaváčková.

Jako první startovaly děti a představme si ty nejrychlejší z nich: předškoláci Tomáš Matoušek, nejmladší žáci Dominik Zeman a Ester Evjáková, mladší žáci Matěj Morávek a Nela Skalická, starší žáci Šimon Suldovský a Lucie Morávková, dorost Jakub Stránský.

„Letošního závodu se zúčastnil i ředitel závodu Jarda Matuška, který s časem 41:20 rozhodně neudělal ostudu. Dlouho dokonce vypadalo, že vyhraje speciální segment vrchař, kde ho nakonec z prvního místa sesadil domácí Jiří Janků ze stejného týmu AK Slovan Moravská Třebová. Sprinterkou a vrchařkou se stala Eva Jirásková, nejlepším sprinterem byl Jan Dvořáček. Nejrychlejší z kunčinských účastníků na hobby trati byl Matěj Šimon a v hlavním závodu Ondřej Brychta. Tradičně se na závěr uskutečnila tombola o vyhlídkový let, který může vyhrát jen ten, kdo závodil a je losování přítomen. Pořadatelské motto, že v našem závodu může vyhrát opravdu každý, bylo opět beze zbytku naplněno,“ usmívá se Michal Heger.

Závod byl tradičně kvalitně připraven, označen byl každý kilometr a navíc doplněn motivačními hesly. V cíli bylo kvalitní občerstvení pro každého, děti obdržely praktický vak s logem závodu a každá účastnice květinu v květináči. „Za pořadatele Deset jarních kilometrů děkujeme všem, kteří se závodu zúčastnili, pomocníkům a hlavně našim sponzorům, kterých se sešlo téměř dvacet," dodal Heger.