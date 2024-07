Mistrovství ČR a SR do 23 let v silniční cyklistice v České Třebové.

Radek Halva Redakce dnes 09:38

Po dvou letech se opět v České Třebové konalo společné mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice s hromadným startem v kategorii mužů do 23 let. V neděli krátce po poledni vyrazilo vstříc mistrovskému závodu celkem 89 cyklistů z obou států. Čekalo na ně náročných 159,6 kilometru rozdělených do sedmi okruhů (převýšení jednoho kola 450 metrů). Novým šampiónem se stal Matyáš Fiala.