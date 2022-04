Běh Javorkou, jak jeho název napovídá, nabídl běžcům a běžkyním tratě klikatící se známým českotřebovským městským parkem. Hlavní běh měřil 6 kilometrů, což obnášelo pět poměrně členitých okruhů, pro dětí a mládež byly připraveny kratší distance. Pořadatelé, kteří svůj podnik mohli konečně vrátit do kalendáře po nucené přestávce z minulých dvou let, měli radost z početné účasti malých a mladých běžců. Bylo znát, že chuť k pohybu jim po dvou covidových letech nechybí. Před startem hlavního závodu uctili jeho účastníci na startovní čáře minutou ticha a potleskem památku tragicky zesnulého kamaráda, dlouholetého aktivního účastníka poháru Iscarexu a jeho spoluorganizátora Jana Šimůnka, který opustil jejich řady ve věku nedožitých 40 let.