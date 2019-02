Pardubický kraj – Volejbalisté SK Rybník sahají po krajském přebornickém titulu. V soutěži žen jsou v podobně komfortní pozici obhájkyně z Dolního Újezdu.

VK Litomyšl vs. SK Rybník. | Foto: Deník/Radek Halva

Do poslední čtvrtiny svého programu se dostaly krajské volejbalové přebory I. třídy. Všechno zatím nasvědčuje tomu, že boj o prvenství nenabídne ani mezi muži, ani mezi ženami podstatnější zápletku. To by totiž aktuálně vedoucí celky tabulek musely ve finiši sezony úplně selhat.

KP I. TŘÍDY MUŽI