Po druhém gólu z nás spadla nervozita, řekl po výhře kapitán Jelenů

Předposlední domácí zápas v základní části Crossdock extraligy zvládli letohradští Jeleni vítězně. A bylo by svým způsobem s podivem, kdyby se jim to nepovedlo, přece jenom soupeře z Dobřan, který nemá naději na postup do play off, by na vlastním stadionu porážet měli. Povedlo se jim to zásluhou zlepšeného výkonu ve druhé a třetí třetině a bezchybné defenzivní práce. V tabulce jsou aktuálně šestí.

Výhra se nerodila snadno, ale letohradští hokejbalisté (v bílých dresech) nakonec na rivala z Dobřan nalezli recept. | Foto: Petra Marková