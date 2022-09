„Je nám velkou ctí, že můžeme uspořádat finálový závod. Po mnoha letech sbírání zkušeností z juniorských šampionátů jsme připraveni i na toto prestižnější klání,“ pochvaluje si Petr Moravec, tiskový mluvčí Zlaté přilby.

Dlouholetý pracovník pardubického klubu i tisíce fanoušků si nemohli přát lepší vyvrcholení. Po třech závodech dělí první dva v průběžném pořadí jediný bodík. Za nimi sice číhají další vlčáci, nicméně se pravděpodobně rozhodne jen mezi Kolodziejem a Madsenem.

Jako své moto boty

Letošní seriál ME připomíná dvojutkání Polsko – Dánsko. V první osmičce totiž závodník z jiné země nefiguruje. Vrchol letošní sezony bude zajímavý také pro české a zejména pardubické fanoušky. Na domácí dráze se představí Václav Milík. Na stupně vítězů už zaútočit zdaleka nemůže, co ale může, to je vyfouknout favoritům dílčí prvenství. Svítkovský ovál totiž zná jak své moto boty…

Z českých mistrů levých zatáček nebude osamocen. Jan Kvěch dostal divokou kartu a dvojice Petr Chlupáč a Hynek Štichauer zastává roli rezervních jezdců.

Podrobnější informace o Zlaté přilbě přineseme zítra.

Seriál mistrovství Evropy

Pořadí po třech závodech



1. Kołodziej (Pol.) 41 b., 2. Madsen (Dán.) 40 b., 3. Dudek (Pol.) 35 b.,4. Michelsen (Dán.) 31 b., 5. Smektala (Pol.) 26 b., 6. Pawlicki (Pol.), 7. Jensen (Dán.), 8. Kubera (Pol.) všichni 21 b., 9. Bewley (VB), 10. Berntzon (Švéd.) oba 20 b, 11. Lebedevs (Lot.), 12. Woryna (Pol.) oba 18 b., 13. Bellego (Fr.), 14. Berge (Fr.) oba 15 b., 15. Huckenbeck (Něm)., 16. Milík (ČR) 11 b., 17. Ellis (VB) 7 b., 18. Haertel (Něm.) 5 b, 19. Nowak (Pol.) 1 b., 20. Krawczyk (Pol.) 0 b.



Startovní listina



číslo 1 Patryk Dudek, 2 Andzejs Lebedevs, 3 Adam Ellis, 4 Daniel Bewley, 5 Oliver Berntzon (Sweden), 6 David Bellego, 7 Rasmus Jensen, 8 Leon Madsen, 9 Dominik Kubera, 10 Mikkel Michelsen, 11 Bartosz Smektała, 12 Piotr Pawlicki, 13 Jan Kvěch, 14 Václav Milík, 15 Janusz Kołodziej, 16 Dimitri Berge, 17 Petr Chlupáč, 18 Hynek Štichauer.