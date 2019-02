Letohrad – První dvě domácí extraligová utkání pro letohradské hokejbalisty neskončila vůbec špatně. V sobotu z toho vyplynul plný bodový zisk po výhře 3:1 nad Mostem. Neděle přinesla větší chuť Letohradu po vítězství, ale porážka 1:2 po nájezdech se soupeřem z Ústí nad Labem zapříčinila, že si domácí po víkendu připsali na své konto „pouze" 4 body.

Hokejbal - ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

SK OEZ Testa Letohrad – HBC PeNTO Most 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Do utkání vstoupil lépe Letohrad. Od prvních minut se prezentovali domácí borci aktivní hrou, kterou se snažili projít zahuštěnou obranou soupeře. Vytvořili si dobré příležitosti ke skórování, ale bohužel nedokázali mířit přesně. Naopak Most na konci první třetiny nastřelil tyčku domácí svatyně.

Ani ve druhé třetině se obraz hry nezměnil a diváci tak zatím nebyli příliš spokojení. V periodě třetí se již skóre měnilo, a to hned po dvou minutách, kdy proměnil přesilovou hru domácí Matyáš. Bylo znát, že Letohradští dostali chuť přidat i další branky. Povedlo se to zásluhou V. Mlejnka v situaci dva na jednoho a střelou do prázdné branky. Režie hry byla v tu dobu na hokejkách jelenů, ale hostům se naskytla početní výhoda, kterou dokázali využít a snížit na 1:2. Mostečtí se i nadále snažili o vyrovnání, ale jejich snažení ukončil Lux, který předvedl krásnou individuální akci a zavěsil „pod víko". Letohrad předvedl sympatický výkon a zaslouženě vyhrál.

„S vizáží zápasu jsem velmi spokojen. Na jednu stranu první tříbodové vítězství v letošní sezoně a na druhou zlepšený výkon našeho týmu. Na hráčích je vidět, že táhneme za jeden provaz jako tým a v tomto utkání, až na hluchou druhou třetinu, bylo vidět velké nasazení a touhu uspět," řekl po utkání Filip Červinka.

Fakta – branky: 33. Matyáš, 36. Mlejnek, 43. Lux. – 40. Božek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Střely: 33:21. Diváci: 60. Letohrad: Šimara (Janoušek) – Friml, Dulava, Malík, Urban, Matyáš, Doleček – Furik, Červinka, Minařík, Mlejnek, Rail, Halbrštát, O.Lux, Protzner, Forman, Grund, Vychytil, J. Lux, Adamec.

SK OEZ Testa Letohrad – Elba Ústí nad Labem 1:2 sn. (0:0, 0:0, 1:1)

Od začátku zápasu se hrál velmi pohledný hokejbal, o šance nebyla nouze, ale nikdo se nedokázal prosadit a do kabin se šlo bez branek. Do druhé třetiny vstoupili jednoznačně lépe hosté. Uzamkli domácí tým v jejich pásmu, ale všechny jejich šance pochytal Šimera.

Letohrad se poté zvedl a vypracoval si šance. Zejména akce Frimla s Vychytilem stála za pozornost, ale bohužel bez gólového efektu. V následující dvacetiminutovce se ujali vedení jeleni po brance, kterou v pádu vstřelil Grund. Ovšem zanedlouho dostali hosté výhodu přesilové hry pěti proti třem. Trenér ještě odvolal brankáře, a tak se hrálo šest na tři. Letohrad statečně odolával, ale několik sekund před vypršením přesilovky se podařilo hráčům Ústí vyrovnat. Na nájezdy pak byli hosté lepší a zvítězili.

„Odehráli jsme nejlepší utkání. Před klukama musím smeknout. Samostatné nájezdy jsou loterie, a tam nám bohužel nepřálo štěstí. Včera jsme vyhráli, chytili tempo, a to nám právě přálo štěstíčko, ve třetí třetině jsme hráli naši hru. Pokud se nám bude dařit, věříme, že budeme bodovat i na hřištích soupeřů," dodal letohradský Friml.

Fakta – branky: 36. Grund – 41. Kváš, rozhod. nájezd Jírava. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Střely: 31:38. Diváci: 35. Letohrad: Šimara (Janoušek) – Friml, Dulava, Malík, Urban, Matyáš, Forman – Furik, Červinka, Minařík, Mlejnek, Rail, Halbrštát, O. Lux, Protzner, Grund, Vychytil, J. Lux, Adamec. (fč)