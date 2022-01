Další skvělý výkon! Po středečním kariérním maximu v rámci etapy opět dojel Martin Michek v TOP 10. Přitom na trati v okolí Rijádu toho nezažil málo. „Během jízdy mi bouchl airbag ve vestě. Nebylo to kvůli pádu, ale tlakem při přetížení. Jak jsem vjížděl na dunu, nevšiml jsem si takového zvednutí. Asi kvůli sluníčku. Zničehonic mi explodoval airbag, software to tak patrně vyhodnotil,“ popisoval Michek, kterého situace překvapila. „Vesta se vám celá nafoukne, ale po dvaceti vteřinách to splasklo. Jedeme tak rychle, že máme přetížení, po kterém prostě vesta bouchne.“

To nebylo ale jediné, co musel jezdec týmu Orion Moto Racing Group. „V dunách se objevila taková lehká písečná bouře. Dojel mě chilský jezdec Cornejo z Hondy, byl u nás ještě Slovák Svitko. Ve třech jsme si tam skvěle zazávodili,“ dodal Michek, který zajel výborné desáté místo. „Já jsem si to užil, stále ale musím vymazávat ztrátu, kterou jsem nabral v první etapě. Ta mě velmi mrzí, protože se jednalo o hodinu, kdy jsem bloudil v dunách. Kdybych tam ztratil třeba jen dvacet minut, byl bych v první desítce celkového pořadí.“

V původních výsledcích figuroval český motocyklista desátý, ale večer pořadatelé opět rozdávali penalizace, mimo jiné byl potrestán vítězný Australan Price, na první místo se tak posunul Ital Petrucci známý z MotoGP.

„Na cestách byly kameny, jeli jsme po tvrdších pistách, ale nechyběly také technické pasáže. Ke konci jsme museli překonat 40 kilometrů v dunách. Byly pořádné, pěkné,“ popisoval Michek, který na průběžně vedoucího Brita Sunderlanda ztrácí z osmnácté pozice hodinu a dvě minuty.

Zrádná etapa byla pro Milana Engela, který jede v kategorii bez asistence, v níž stále drží druhé místo. „Výsledek je stabilní, ale mohlo by to být lepší, protože mi první závodník v mé kategorii ujíždí. V jeden moment jsem byl před ním o minutku, ke konci jsem trochu zvolnil. Vjíždělo jsem totiž do dun, jenže jsem v nich byl zcela sám,“ vysvětlil Engel, který na čelo Dakaru ztrácí ze 32. příčky skoro dvě hodiny. „Kvůli větru jsem zcela neviděl hrany dun, jel jsem opatrněji,“ dodal Engel, který si pak v bivaku opět servisoval motorku sám.