Tak už by stačilo. Pardubičtí basketbalisté po pěti prohrách v řadě, trochu překvapivě vybrali brloh ústeckých Pand. Tři čtvrtiny se oba týmy pohybovaly jako na houpačce. Beksa ale zcela opanovala tu čtvrtou. V ní už soupeře k vedení nepustila. Definitivně poslal Ústí na věčnost Tomáš Vyoral. Respektive jeho přesná muška za tříbodovým obloukem.

Pardubice si poradily s ústeckou Slunetou a zlomily černou sérii pěti proher v řadě. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL – skupina A1: 10. kolo

Sluneta Ústí nad Labem – BK KVIS Pardubice 85:98 (21:26, 49:46, 69:74)

Body: Martin 25, Johnson 19, Svejcar 11, Pecka 10, Hicks 7, Heinzl 6, Nábělek 5, Haiblík 2 – Vyoral a Neal po 24, Rikič 13, Potoček 10, Švrdlík 9, Pekárek 6, Štěrba a Burda po 5, Čolak 2. Rozhodčí: Matějek, Pokorný, Linhart. Fauly: 16:19. Trestné hody: 20/17 – 14:12. Trojky: 4:12. Doskoky: 43:43. Diváci: 911.

První čtvrtina znovu potvrdila, že týmy jsou na začátku utkání plné sil. Vedení se přelévalo ze strany na stranu a dlouho se jeho rozdíl neprohloubil na více tři body. To se podařilo až Bekse, která v samotném závěru prvního kvartálu pláchla na pět bodů (26:21). Zapříčinila to trojka s klaksonem.

Druhou část zahájili košem pardubičtí dlouháni a chvíli poté vedli o osm bodů. Zatímco přelom prvních dvou čtvrtin jim vyšel, tak zbývající minuty té druhé už ne. Sluneta zatroubila do útoku a během tří minut po šňůře 10:2 dorovnala stav (33:33). To nebylo všechno. Od dalšího remízového skóre se prosazovali výhradně jen domácí. Ze stavu 39:39 unikli protivníku na sedm bodů. Pardubičtí rychle rozlet Ústí zastavili, když snížili na dva body. Také do kabin odcházely oba celky při rozdílu jednoho koše. V tomto případě trojky.

Úvod druhého poločasu hosté nezachytili. Pandy ho zahájily šesti body, ale s nadsázkou řečeno se dá povědět, že se rychle vystřílely. Pardubičtí si uvědomili, že další prohra by jim zavřela dveře na čtvrtou příčku. Z minus pěti se prokousali k plus třem (61:58). Severočeské maximum bylo, že se došplhali k vyrovnanému stavu 65:65. Závěr třetího kvartálu ovládla Beksa. Deset vteřin před jeho koncem měla sedmibodový náskok. V závěrečném dějství ho ještě vytunila. Především už nedovolila žádný obrat, jako v předchozích zápasech. Soupeře se snažila definitivně zlomit, ovšem ne a ne se dostat na dvojciferný rozdíl. A jak je potvrzeno, prohrávat pod deset je z psychologického hlediska je ještě pozitivní. Pardubickému lídrovi Vyoralovi se moc nepozdávalo, že se domácí opakovaně přiblížili na pět bodů. A tak třikrát za sebou práskl do ústecké koše za tříbodovou hranicí a třikrát míč prohnal obroučkou. Na tyto hřebíky už Sluneta kleště nenešla…