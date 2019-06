Na kolbiště Jezdeckého klubu Hřebčín Suchá se opět po roce nastěhuje česká jezdecká elita. Velká cena Litomyšle je stejně jako v minulých letech součástí Českého skokového poháru, nejprestižnějšího tuzemského parkurového seriálu.

Velká cena Litomyšle v parkurovém skákání 2018. | Foto: Deník/Radek Halva

Milovníci koní a jezdeckého umění se těší na čtyři dny, během nichž mohou sledovat osmnáct skokových soutěží různé obtížnosti. A to včetně těch zařazených do doprovodných seriálů Czech Junior Cup, Amateur Tour a klání jezdců ve věku do 25 let.



Vrcholem mítinku bude nedělní extraligový parkur, který jeho stavitel Petr Mašek vytyčí na překážkách ve výšce 145 centimetrů.



Půjde v o další body do celoročního žebříčku Českého skokového poháru, z něhož čtyři nejlepší jezdci postupují do finále.



V Litomyšli se koná páté z jedenácti kvalifikačních kol a po dosud odjetých soutěžích je na čele Jan Chýle před Janem Štětinou a reprezentantem domácího JK Hřebčín Suchá Rudolfem Doležalem, jenž byl s koněm Quattro Cento na stupních vítězů v předcházejících Velkých cenách v Ostravě a Hradišťku.



Program Velké ceny Litomyšle začíná ve čtvrtek 6. června v 9 hodin, v pátek, sobotu a neděli se bude soutěžit od osmi ráno. Hlavní soutěž vypukne v neděli o půl třetí odpoledne.